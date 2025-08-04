25 ayrı ekip kuruldu: CHP milletvekilleri yarın sahaya iniyor

TBMM’nin çalışmalarına ara vermesinin ardından CHP’li milletvekillerinin yaz takvimi belli oldu.

Bu kapsamda CHP Grup Başkanvekillerinin imzasıyla milletvekillerine iletilen “Ağustos Ayı Çalışma Programı”na göre CHP’nin 137 milletvekili, ağustos ayının dört haftası boyunca 81 ilde görevlendirildi.

25 EKİP HALİNDE 21 İLDE...

Ağustos ayı saha çalışmalarının ilki, yarın başlayacak. Buna göre CHP’nin 109 milletvekili yarın 25 ekip halinde 21 ilde sahada olacak. CHP’li milletvekillerinin yarın saha olacakları iller şöyle:

“Adana, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çorum, Edirne, Erzincan, Gümüşhane, Iğdır, Kilis, Osmaniye, Ordu, Sakarya, Tunceli, Van.”

YURTTAŞLARA ANLATILACAK

Programa göre milletvekilleri il örgütleriyle ortak gerçekleştirecekleri çalışmalar kapsamında; Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin hükümet programı çalışmalarına, devam eden parti programı çalışmalarına ve CHP’li belediyelere yönelik olarak düzenlenen operasyonlar hakkında vatandaşların doğru bilgilendirilmesine katkı sağlamak üzere planlı çalışmalar yürütecek.

Ay boyunca her haftanın salı, çarşamba ve perşembe günleri görevlendirildikleri illerde saha çalışması yapacak olan milletvekilleri, her çalışma haftasının sonunda Grup Başkanvekilliklerine o haftaya ilişkin çalışmalarını özetleyen il raporları sunacak.