26 kişi hayatını kaybetmişti... Yağmur Apartmanı avukatı Akpek: 'Siyasi sorumlular korunuyor'

6 Şubat depremlerinde Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yıkılan ve 26 kişinin hayatını kaybettiği Yağmur Apartmanı’na ilişkin Erzurum Atatürk Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporu tamamlanarak mahkemeye sunuldu.

Raporda binanın teknik kusurları ve sorumluluk payları detaylandırılırken, kişilere kusurluluk derecesi atfedildi.

Yağmur apartmanı avukatlarından Deniz Akpek, bilirkişilerin kusur atfetme yetkisinin olmadığını vurgulayarak, bu binada müteahhitten, kaçak yapılaşmaya izin veren belediye personellerine dek herkesin kusurlu olduğunu ve yargılanması gerektiğine dikkati çekti.

"YAĞMUR APARTMANI YAPIM HATALARINDAN YIKILDI"

Erzurum Atatürk Üniversitesi heyeti tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, binanın yerle bir olmasına neden olan teknik ihmaller zinciri gözler önüne serildi. Raporda; binanın kolon-kiriş birleşimlerinin projeye uygun dizayn edilmemesi, etriye aralıklarının açılarak sayının azaltılması, kolon ve perdelerde boyuna donatının yetersizliği, taşıyıcı eleman eksiltilmesi, beton veya donatıdaki malzeme kalitesizliği ile sonradan yapılan tadilatlar ve ilave kat inşası nedeniyle yıkıldığı kaydedildi.

SORUMLULAR ARASINDA KUSUR DAĞILIMI YAPILDI

Kusur dağılımına ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı raporda; yapı sahibi, müteahhit ve bazı statik proje müellifleri asli kusurlu bulundu.

Kamu görevlileri tarafında ise Belediye Yapı Kontrol Birimi çalışanları Kemal Koçuk ve Mustafa Haluk Kıvrak ile ruhsatlardan sorumlu Kâmil Özden, mevzuata aykırı işlemleri ve performans analizi yapılmadan kat ilavesine onay vermeleri nedeniyle "asli kusurlu" sayıldı. Buna karşın Belediye Başkan Yardımcıları Ali Kurter ve Mustafa Sakman, teknik uygulama süreciyle illiyet bağları bulunmadığı gerekçesiyle kusursuz bulundu.

AVUKAT DENİZ AKPEK: "BİLİRKİŞİ SINIRINI AŞMIŞTIR"

Yağmur Apartmanı davası avukatlarından Deniz Akpek, bilirkişi raporundaki kusur sınıflandırmasına tepki gösterdi. Bilirkişilerin yargıç yetkisiyle hareket edemeyeceğini belirten Akpek, kusur atfedebilecek tek mercinin hâkim olduğunu ve bilirkişilerin bu noktada yetkisini aştığını ifade etti.

Raporda belediye başkan yardımcılarının kusursuz bulunmasını ve siyasi sorumluların korunmaya çalışıldığını iddia eden Akpek, dosya kapsamında bugüne kadar hiçbir tutuklamanın yapılmadığına dikkat çekerek duruma tepki gösterdi.

"HUKUK MÜCADELESİ 17 NİSAN’DAKİ DURUŞMADA SÜRECEK"

Sorumluluğun belediyenin en üst kademesinden Bakanlık, il müdürlüklerine kadar uzandığını savunan Akpek, binanın her aşamasında yer alan herkesin asli kusurlu sayılması gerektiğini vurguladı.

Mahkemeye sunulan rapora karşı bağımsız inşaat mühendisleriyle birlikte kapsamlı bir “uzman görüşü” hazırladıklarını açıklayan Akpek, ruhsat süreçlerinden kolon kesilme iddialarına kadar tüm detayları içeren bu çalışmayı 17 Nisan tarihindeki duruşmada sunacaklarını bildirdi.

Deniz Akpek, mahkemenin hem bilirkişi raporunu hem de kendi sunacakları uzman görüşünü değerlendirerek adaleti tesis etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.