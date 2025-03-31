Özgür Özel, Saraçhane'de bayramlaştı: 'Erdoğan, artık bir cunta başkanıdır!'

Yayınlanma: 31.03.2025 - 15:55

Güncelleme: 31.03.2025 - 15:56

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı dolayısıyla İstanbul Saraçhane Meydanı’nda düzenlenen bayramlaşma töreninde konuştu.

Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonla başlayan sürece vurgu yapan Özel, iktidara sert eleştiriler yöneltti.

Özel, bayramlaşmayı bu yıl Ankara yerine İstanbul’da gerçekleştirme kararını da şu sözlerle açıkladı:

“Bayramı bayram olmaktan çıkaran Cumhur İttifakı’yla bu süreçte bir işimiz olmadığına göre… Türkiye'nin tüm demokratlarını kucaklamak üzere üyelerimizle yapacağımız bayramlaşma için Saraçhane’de buluştuk.”

"ARTIK MİLLETİN GÖNLÜNDE YOKLAR"

31 Mart 2024 seçimlerinde elde edilen başarıyı hatırlatan Özel, CHP’nin 7 bölgede il belediyesi kazanan tek parti olduğunu belirtti. Özel, “Bize 'Sivas’ın doğusuna gidemiyorsun' diyenler, Ege’deki illerin hiçbirisinde yoklar. Artık milletin gönlünde yoklar.” dedi.

AKP'yi seçim başarısızlığı sonrası “sivil darbe” girişimiyle suçlayan Özel, şu ifadeleri kullandı:

“AK Parti 31 Mart’ta yenilmezliğini kaybederken, Cumhuriyet Halk Partisi %25’lik bu, görülmez cam tavanı tuzla buz etti.”

"ERDOĞAN DEMOKRASİ TRENİNDEN İNDİ"

Özgür Özel, konuşmasında AKP Lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı:

“Tayyip Erdoğan artık Saraçhane’yi alamayacağını anlamış, buraya kayyum atamaya kalkmıştır… Kendinden sonraki cumhurbaşkanına… Darbe yapmaya kalkmıştır.”

Erdoğan’ı demokratik meşruiyet sınırlarının dışına çıkmakla suçlayan Özel, “Tayyip Erdoğan cunta başkanlığına soyunmuştur. Artık o bir cunta başkanıdır.” dedi.

İktidarın gizli tanıklarla yürütülen soruşturmalarla muhalefeti hedef aldığını belirten Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yöneltilen suçlamaların halk nezdinde karşılık bulmadığını söyledi:

“BİR TECAVÜZCÜ, YALANCI, KALPAZAN GİZLİ TANIĞIN İFADESİYLE...”

Muhalefetin moral üstünlüğe sahip olduğunu vurgulayan Özel, “Psikolojik üstünlük Erdoğan’ın yaptıklarını savunamayan, susan AK Partilerdedir… Ahlaki üstünlük bizdedir kardeşlerim” dedi.