28 Şubat davası ertelendi

21 Kasım 2022 Pazartesi, 18:07

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan bazıları ile avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Yaşar Sezikli, savcının önceki celse esas hakkında mütalaasını sunduğunu hatırlatarak, buna ilişkin savunma yapmaları için taraflara söz verileceğini söyledi.

Bazı sanık avukatları, savunmaların alınmasına geçilmeden önce dosyaya yeni delillerin kazandırılması için taleplerini dile getirdi.

Mahkeme heyeti, talepleri değerlendirmek için duruşmaya ara verdi.

Başkan Sezikli, müzekkerinin ardından mahkeme heyetinin ara kararlarını açıkladı.

Buna göre, 7 Nisan 1997'de sanıkların katıldığı toplantının tutanaklarının imhasına ilişkin belgelerin olup olmadığının, Genelkurmay Başkanlığı'ndan sorulmasına karar verildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ayrıca dava dosyasındaki bazı belgelere imza ve isimlerin sonradan eklenip eklenmediğinin tespiti için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, TÜBİTAK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün kriminal laboratuvarlarına yazı yazılmasına hükmedildi, duruşma 20 Mart'a ertelendi.

YARGITAY 16 SANIĞIN HÜKMÜNÜ BOZMUŞTU

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, eski orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Ahmet Çörekçi, İlhan Kılıç, emekli korgeneraller Çetin Saner, Yıldırım Türker, Vural Avar ve Hakkı Kılınç, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak, Kenan Deniz ve emekli tuğgeneral İdris Koralp hakkında "hükümeti cebren vazife görmekten men" suçundan verilen müebbet hapis cezasını onamıştı.

Aynı cezaya çarptırılan sanıklar Halil Kemal Gürüz, Erdoğan Öznal, Hayri Bülent Alpkaya ve Muhittin Erdal Şenel'in ise "yardım eden" sıfatıyla cezalandırılmaları gerektiği gerekçesiyle haklarındaki mahkumiyet kararını bozan Daire, haklarında "zaman aşımı" nedeniyle düşme kararı verilen sanıklar Orhan Yöney, Şükrü Sarıışık, İzzettin İyigün, Kamuran Orhon, Köksal Karabay, Altaç Atılan, Ersin Yılmaz, Şevket Turan, Yücel Özsır, Metin Yaşar Yükselen, Refik Zeytinci ve İbrahim Selman Yazıcı'nın ise diğer sanıklarla "gizli ittifakları"nın olduğu gerekçesiyle cezalandırılmalarını istemişti.

Haklarında bozma kararı verilen 16 sanık, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanmaya başlanmıştı.