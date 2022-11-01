28 Şubat davasında tutuklu bulunan Aydan Erol tahliye edildi

01 Kasım 2022 Salı, 12:48

28 Şubat davasında müebbet hapse mahkûm edilen emekli amiral Aydan Erol, bu sabah hastalığı nedeniyle Silivri Cezavi'nden tahliye edildi.

Erol, geçtiğimiz aylarda kansere yakalanmıştı.

"DARISI TÜM HASTA MAHKUMLARIN BAŞINA"

Gazeteci Müyesser Yıldız, Erol'un tahliyesine yönelik sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yıldız, "Aylardır Silivri Cezaevi'nden hastaneye götürülerek kanser tedavisi gören 28 Şubat hükümlülerinden 82 yaşındaki emekli Koramiral Aydan Erol'un cezasının infazı, sağlık gerekçesiyle ertelendi. Kendisi dün gece tahliye edildi. Darısı tüm hasta tutuklu ve mahkumların başına" ifadelerini kullandı.