28 Şubat davasında tutuklu komutanların sağlığı kötüleşiyor

03 Kasım 2022 Perşembe, 04:00

İddianamesini FETÖ tutuklusu eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili’nin hazırladığı 28 Şubat davasının tutuklu komutanlarının sağlığı üzerindeki etkisi giderek ağırlaşıyor.

Emekli Koramiral Aydan Erol’un (82) infazının ertelenmesi ve emekli Korgeneral Vural Avar’ın (84) hapishanede düşerek hastaneye kaldırılması üzerine konuyu gazetemize değerlendiren avukat Fethi Öztürk ve dava sanığı emekli Albay Alican Türk, Anayasa Mahkemesi’ne adalet çağrısında bulundu.

Tutukluluğu sırasında kanseri nükseden Erol’un tedavisinin hastane şartlarında sonuç vermemesi üzerine yapılan başvuru sonucu, infaz erteleme kararı verildi. Erol’un avukatı Öztürk, “Tutukluluk öncesi sıfırlanan kanserinin yeniden nüksetmesi ihtimali nedeniyle yaptığımız başvuru dikkate alınmadı. Sonrasında da hapishane koşullarında devam eden tedavi süreci sonuç vermedi” dedi.

"BELGELER YOK SAYILDI"

Eğitim için tankların Sincan’da ilgili bölgeden geçmesinin siyasi bir yönü olmadığına ilişkin belgelerin dikkate alınmadığının ve mahkeme ile cumhuriyet başsavcılığının da bu durumu görmezden geldiğinin altını çizen Öztürk, dosyanın bir an önce incelenmesi çağrısında bulundu.

Öztürk ayrıca Erol’un hastalığının nüksetmesi ile ilgili Cumhuriyet’in haberinden sonra kamuoyu oluştuğunu ve bu kararın alınmasında bunun da etkisi olduğunu düşündüğünü belirtti.

Sincan F Tipi Cezaevi’nde yatan, tutukluluk sürecinde Demans hastalığı ilerleyen ve buna bağlı olarak ilaç alımı ve beslenmesinde sorunlar yaşayan Emekli Korgeneral Avar ise banyo yaparken düşerek hastaneye kaldırıldı. Göğüs cerrahi kliniğinde yatan Avar’ın kaburgalarında çatlaklar olduğu belirtildi.

28 Şubat davası sanıklarından emekli Albay Alican Türk, sürecin hukukla, insanlıkla ya da vicdanla bir ilgisi olmadığına dikkat çekti.

SUSUYORLAR

Türk, “Çevik Bir Paşa ve Aydan Erol Paşa’nın infazı ertelendi ancak içeride 12 komutan var. Bu komutanlar yaşları ve sağlık sorunları nedeniyle kendi bakımlarını sağlayamıyorlar. Gelinen noktada yalnızca onlar değil, komutanların aileleri de sağlık sorunları yaşamaya başladı. Bu artık bir işkence, bir zulüm” dedi. AYM’nin dosyayı incelemesi için her gün haber beklediklerini kaydeden Türk, şöyle konuştu: “Siyasi bir dava olduğu için AYM dosyayı incelemekten kaçınıyor. Cumhurbaşkanından Adalet bakanına, siyasi parti liderlerinden milletvekillerine kadar herkese bu davanın nasıl bir kumpas olduğunu anlattık. Herkes bildiği halde herkes susuyor. Kimse bu vebalin altından kalkamaz.”

"İYİLEŞİRSE YENİDEN GİRECEK"

Davanın siyasi yanına dikkat çeken Öztürk, “Müvekkilimin sağlık durumu iyileşirse yeniden hapse girecek. Bu hukuksuz süreçle ilgili her türlü başvurumuzu yapıyoruz. Hukuksuz kâğıt parçalarının belge sayılarak hazırlanan iddianamenin sonucunda verilen kararı temyize götürdük. 3 bin 833 sayfalık gerekçeli karar bulunan yaklaşık 200 bin sayfalık iddianameyi ve dava dosyasını yeni adıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 79 günde okudu. Bu kadar kapsamlı bir dosyanın sayfalarını tek tek çevirseniz bile bu kadar kısa sürede karar veremezsiniz” dedi.

