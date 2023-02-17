28 Şubat davasında yeni gelişme! Hakkı Kılınç tahliye oldu

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 22:53

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 22:53

Ağır sağlık sorunları bulunan Kılınç, 5 Ocak’taki açık görüş sırasında üç kere bayılmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Yaşanan bu gelişme sonrası Kılınç Adli Tıp’a sevk edilirken, avukatı aracılığıyla infaz savcısı tarafından 11 Ocak’ta tahliye kararı hazırlandığı belirtilmiş ancak bir gelişme yaşanmamıştı.

KILINÇ’TAN İLK SÖZLER

Tahliye kararı sonrası Cumhuriyet’e konuşan Emekli Albay Alican Türk, Kılınç’ın öncelikle deprem felaketi ve içeride kalan arkadaşları için üzüntü duyduğunu söyledi. Kılınç’ın "Bizim çektiğimiz depremzedelerin çektiklerinin yanında devede kulak değil, tüy bile sayılmaz. Allah o acılı insanların da, ülkemizin de, milletimizin de yardımcısı olsun" dediğini aktaran Türk, “Sağlık durumu şimdilik iyi olmakla beraber, 20 Şubat Pazartesi gününden itibaren çeşitli branşlardan doktorların kontrolünde genel bir muayeneye gireceğini öğrendim” ifadelerini kullandı. Türk açıklamasını “Ben de Kılınç Ailesine ve Sayın Komutanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve darısının geride kalan 7 komutanımızın başına olmasını diliyorum” sözleriyle tamamladı.

7 KOMUTAN HÂLÂ TUTUKLU

Türk’ün de değindiği üzere Kılınç’ın tahliyesi sonrası 28 Şubat davasından tutuklu bulunan komutan sayısı 7’ye düştü. Önemli sağlık sorunları olduğu bilinen ve Adli Tıp süreçleri devam eden askerlerden Emekli Orgeneral Ahmet Çörekçi( 91) ile Emekli Tuğgeneral İdris Koralp (75) Silivri Cezaevi’nde, Emekli Orgeneral Çetin Doğan (83) Buca Cezaevi’nde ve Emekli Orgeneral Fevzi Türkeri (82), Emekli Korgenaral Yıldırım Türker (82), Emekli Tümgeneral Cevat Temel Özkaynak (78) ile Emekli Tümgeneral Erol Özkasnak (77) Sincan Cezaevi’nde 548 gündür tutuklu bulunuyor.