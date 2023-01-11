28 Şubat davasında tutuklanmıştı: Hakkı Kılınç'a tahliye

Yayınlanma: 11.01.2023 - 17:30

Güncelleme: 11.01.2023 - 17:30

28 Şubat davasında sağlık sorunlarına karşın tutuklu bulunduğu hapishanede yaşamını yitiren Vural Avar'ın ardından Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve geçtiğimiz günlerde açık görüş sırasında baygınlık geçirerek hastaneye kaldırılan Hakkı Kılınç hakkında tahliye kararı verildi.

Kararı, gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu Twitter hesabından duyurdu. Terkoğlu paylaşımında şunları kaydetti:

"28 Şubat davası kapsamında Sincan Cezaevi'nde bulunan 83 yaşındaki Hakkı Kılınç hakkında tahliye kararı verildi. Geçen haftalarda birkaç kez hastaneye kaldırılan emekli Korgeneral Kılınç'ın birçok sağlık sorunu bulunuyordu."

28 Şubat davası kapsamında Sincan Cezaevi'nde bulunan 83 yaşındaki Hakkı Kılınç hakkında tahliye kararı verildi.

Geçen haftalarda birkaç kez hastaneye kaldırılan emekli Korgeneral Kılınç'ın birçok sağlık sorunu bulunuyordu. — Barış Terkoğlu (@baristerkoglu) January 11, 2023

Tahliye kararı sonrası Hakkı Kılınç’ın oğlu Koray Kılınç ilk olarak Cumhuriyet’e konuştu.

( Koray Kılınç)

“SEVİNEMEDİK”

“Diğer komutanlar da evlerine dönmedikçe de sevinemeyeceğiz” diyen Hakkı Kılınç’ın oğlu Koray Kılınç, Bir tanesi 10 yıl önce olmak üzere iki kere bu evreyi yaşadıklarına dikkat çekerek “Ben asker değilim, hukukçu da değilim. Ancak iki seferde de cezaevinde ve ailelerindeki atmosferi biliyorum. O atmosferi çok yoğun biçimde yaşadım. Diğer komutanlar da evlerine dönene kadar elimizden ne gelirse, gücümüz yettiğince mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.