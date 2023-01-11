28 Şubat davasında tutuklanmıştı: Hakkı Kılınç'a tahliye
28 Şubat davası kapsamında yaklaşık 17 aydır tutuklu bulunan ve geçtiğimiz hafta İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen 83 yaşındaki Emekli Korgeneral Hakkı Kılınç, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi. Tahliye kararı sonrası Hakkı Kılınç’ın oğlu Koray Kılınç ilk olarak Cumhuriyet’e konuştu.
28 Şubat davasında sağlık sorunlarına karşın tutuklu bulunduğu hapishanede yaşamını yitiren Vural Avar'ın ardından Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve geçtiğimiz günlerde açık görüş sırasında baygınlık geçirerek hastaneye kaldırılan Hakkı Kılınç hakkında tahliye kararı verildi.
Kararı, gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu Twitter hesabından duyurdu. Terkoğlu paylaşımında şunları kaydetti:
"28 Şubat davası kapsamında Sincan Cezaevi'nde bulunan 83 yaşındaki Hakkı Kılınç hakkında tahliye kararı verildi. Geçen haftalarda birkaç kez hastaneye kaldırılan emekli Korgeneral Kılınç'ın birçok sağlık sorunu bulunuyordu."
28 Şubat davası kapsamında Sincan Cezaevi'nde bulunan 83 yaşındaki Hakkı Kılınç hakkında tahliye kararı verildi.— Barış Terkoğlu (@baristerkoglu) January 11, 2023
Geçen haftalarda birkaç kez hastaneye kaldırılan emekli Korgeneral Kılınç'ın birçok sağlık sorunu bulunuyordu.
Tahliye kararı sonrası Hakkı Kılınç’ın oğlu Koray Kılınç ilk olarak Cumhuriyet’e konuştu.
(Koray Kılınç)
“SEVİNEMEDİK”
“Diğer komutanlar da evlerine dönmedikçe de sevinemeyeceğiz” diyen Hakkı Kılınç’ın oğlu Koray Kılınç, Bir tanesi 10 yıl önce olmak üzere iki kere bu evreyi yaşadıklarına dikkat çekerek “Ben asker değilim, hukukçu da değilim. Ancak iki seferde de cezaevinde ve ailelerindeki atmosferi biliyorum. O atmosferi çok yoğun biçimde yaşadım. Diğer komutanlar da evlerine dönene kadar elimizden ne gelirse, gücümüz yettiğince mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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