3 bin 900 sayfalık iddianameyle açılan davada İmamoğlu’nun da olduğu 402 sanıklı İBB davası bugün: Yargılama başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik mali soruşturma kapsamında hazırlanan 3 bin 900 sayfalık iddianameyle açılan ve aralarında seçilmiş İBB başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 106’sı tutuklu 402 sanıklı davanın ilk duruşması bugün Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi Duruşma Salonu’nda başlayacak.

18 Mart’ta üniversite diploması iptal edilen İmamoğlu’nun da bulunduğu çok sayıda İBB bürokratı, belediye başkanı ve iş insanı, 19 Mart günü sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan “mali soruşturma” ve “kent uzlaşısı soruşturması” kapsamında düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

15.5 MİLYON ‘EVET’

Mali soruşturma kapsamında İmamoğlu ve yakın çevresine suç örgütü yöneticiliği/üyeliği, rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlar yöneltilirken “kent uzlaşısı” soruşturmasında ise İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın da aralarında bulunduğu yedi kişiye “terör örgütüne yardım etme” suçlaması yöneltildi.

Mali soruşturmada 19 Mart’ta gözaltına alınan ve aralarında İmamoğlu ile birlikte İmamoğlu’nun danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın ve İBB bürokratlarının da olduğu 48 kişi, dört günlük gözaltı işlemlerinin ardından 23 Mart’ta tutuklandı.

Aynı gün, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı için düzenlediği seçim, CHP lideri Özgür Özel’in kararıyla tüm yurttaki yurttaşlara açıldı. Türkiye genelinde sandıklara giden 15.5 milyon vatandaş, tutuklandığı gün İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına “evet” dedi.

10 DALGA SÜRDÜ

Yaz aylarının sonuna dek süren İBB operasyonlarında 10 gözaltı dalgası yaşandı. Tutuklanan veya gözaltına alınan pek çok kişiye, gizli tanıkların “Duydum”, “Öğrendim”, “Duyum aldım” şeklindeki ifadeleri suçlama konusu yapıldı.

Suçlamaların somut delilllere değil çoğunlukla gizli tanık ve tanık beyanlarına dayanması, çok eleştirildi.

Operasyonlarda yüzlerce kişi gözaltına alınırken tutuklanan bazı isimler etkin pişmanlıkçı olmak için mahkemeye başvurdu.

YAZ AYLARINDA TAMAMLANACAK

Silivri Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde yapımı devam eden yeni duruşma salonu böyle görüntülendi. İBB davasının ilk duruşmalarına yetişmeyen salon, yaklaşık 11 bin metrekare kapalı alanda 555 sanık, 1268 avukat ve 472 izleyiciyi aynı anda ağırlayabilecek kapasitede inşa ediliyor. Salonun yaz aylarındaki duruşmalara yetiştirilmesi planlanıyor.

SAVUNMASI BİR GÜNDEN FAZLA SÜREBİLİR

Duruşma öncesi edinilen bilgilere göre, ilk duruşma takviminin mayıs ayı sonuna kadar tamamlanması öngörülüyor. İlk aşamada 106 tutuklu sanığın dinlenmesi planlanırken daha sonra yargılamanın yapımı devam eden ve Türkiye’nin en büyük duruşma salonu olacağı belirtilen salonda sürdürülmesi bekleniyor. Savunması en çok merak edilen isimlerden biri olan İmamoğlu’nun siyasi içerikli bir savunma yapacağı ve bunun bir günden uzun sürebileceği öğrenildi.

Duruşmanın yapılacağı Silivri’deki 1 No’lu duruşma salonunun yetersiz kalması halinde yerleşkedeki diğer salonların da açılabileceği, duruşmanın SEGBİS sistemi aracılığıyla farklı salonlardan da takip edilebileceği belirtildi. Bugün duruşmanın başlamasının ardından ilk olarak avukatların talepleri dinlenecek. Bu aşamanın ardından yaklaşık 4 bin sayfalık iddianamenin özeti ya da tamamı okunacak ve daha sonra sanıkların kimlik tespitiyle duruşma devam edecek.

Duruşma başlangıcında bazı avukatların “reddi hâkim” talebinde lunabileceği de öne sürüldü. Duruşma sürecinde yaklaşan bayram nedeniyle ara verilmesi kararlaştırılırken her ayın 6’sında tutukluluk incelemesi yapılacağı belirtildi. Buna göre, mayıs ayına kadar sürmesi öngörülen süreçte üç ayrı tutukluluk incelemesi yapılması planlanıyor ve bu aşamalarda mahkeme heyetinin tahliye kararı ihtimali de bulunuyor Ayrıca Ramazan ayı boyunca duruşmaların sabah 10.00 ile öğleden sonra 16.00 saatleri arasında yapılması hedefleniyor.

2 BİN 352 YIL HAPİS İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından altı cumhuriyet savcısı ve bir başsavcıvekili tarafından yürütülen soruşturma, 237 gün sonra tamamlanarak yaklaşık 3 bin 900 sayfalık iddianame hazırlandı.

İddianame, 11 Kasım’da dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek tarafından adliyede görevli muhabirlerle yapılan toplantıda kamuoyuna duyuruldu. İddianamede sanıklar için 143 farklı eylem kapsamında suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, örgüte bilerek yardım etme, rüşvet alma ve verme, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, kamu kurumları zararına dolandırıcılık, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, suç gelirlerini aklama, kişisel verilerin kaydedilmesi ve yayılması, çevrenin kasten kirletilmesi, orman ve maden kanunlarına muhalefet, halkı yanıltıcı bilgiyi yayma ve kamu malına zarar verme dahil toplam 17 ayrı suçlama yer aldı. Kamu davası açılan sanıklardan 99’unun “örgüt mensubu” olduğu, Fatih Keleş, Murat Ongun, Ertan Yıldız, Murat Gülibrahimoğlu, Adem Soytekin ve Hüseyin Gün’ün örgüt yöneticisi olduğu ve örgütün 92 üyesi bulunduğu ileri sürülürken diğer sanıkların örgüt üyesi olmamakla birlikte bağlantılı suçlar işlediği ileri sürüldü.

‘AHTAPOTUN KOLLARI GİBİ...’

İddianamede İmamoğlu hakkında suç örgütü kurma, 12 kez rüşvet, yedi kez suç gelirlerini aklama ve yedi kez kamu kurumları zararına dolandırıcılık dahil toplam 143 eylem nedeniyle 828 yıldan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, iddia edilen suç örgütünün ilk amacının maddi zenginleşme, ikinci amacının ise elde edilen gelirlerle CHP’yi ele geçirmek ve İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı yapmak olduğu öne sürüldü. Örgütün faaliyetlerinin “ahtapotun kolları gibi” İstanbul geneline yayıldığı da dört ayrı yerde vurgulandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmamoğlu operasyonlarına ilişkin “ahtapotun kolları” benzetmesini ilk kez 25 Mayıs 2025’te kullanmıştı. Bu ifadenin iddianamede de yer alması dikkat çekti.

1 AY BOYUNCA YASAKLANDI

Dava öncesi Silivri Kaymakamlığı, Silivri’deki cezaevi yerleşkesi ve civarındaki eylem ve faaliyetler, 1 Mart ve 31 Mart 2026 tarihleri arasında yasakladı. Cezaevi kampusu tel örgü sınırından itibaren bir kilometre yarıçaplı alanda; toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve röportaj, kamera ve cep telefonu ile çekim, döviz-pankart açma, slogan atma, çadır kurma ve stant açma, sembollü kıyafetlerle duruşma alanına gelme yasaklandı.

CHP’DEN DAYANIŞMA MERKEZİ VE ÇADIR

CHP, ocak ayı sonunda Aziz İhsan Aktaş davasının başlamasıyla yoğun bir duruşma periyoduna girilen Silivri’de gazeteciler, avukatlar, tutuklu yakınları ve partililerin faydalanabileceği bir yerleşim yeri kiraladı. Cezaevine yaklaşık 1 km uzaklıkta bulunan ve “Dayanışma Merkezi” adı verilen alanda her türlü temel ihtiyaç karşılanabilecek. İBB davasının başlamasıyla merkezin sürekli açık olacağı öğrenildi. Öte yandan partinin Silivri çevresine çeşitli çadırlar da kurarak yurttaşların ihtiyaçlarını karşılayacağı öğrenildi.