3 ildeki 6 beldede seçim: Yurttaşlar sandık başında

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu ile Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde yurttaşlar sandık başına gitti.

Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı ile Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldelerinde, belediye başkanı ve meclis üyelerini belirlemek için seçmen sandık başına gitmeye başladı. Toplam 5 bin 682 seçmenin oy kullanacağı ara seçimlerde, oy verme işlemleri saat 08.00 itibarıyla başladı.

5 BİN 682 SEÇMEN, 20 SANDIKTA OY KULLANACAK

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) koordinesinde gerçekleştirilen ara seçimlerde beldelerin mahalle, sandık ve seçmen sayıları ise şu şekilde:

Reşadiye- Çevrecik beldesi: 4 mahallede toplam 2 bin 166 seçmen, 7 sandıkta oy kullanıyor.

Reşadiye- Yolüstü beldesi: 4 mahallede toplam bin 600 seçmen, 7 sandıkta oy kullanıyor.

Almus- Bağtaşı beldesi: 3 mahallede toplam bin 206 seçmen, 4 sandıkta oy kullanıyor.

Yeşilyurt- Kuşçu beldesi: 2 mahallede toplam 710 seçmen, 2 sandıkta oy kullanıyor. (DHA)

TEKKE'DE İKİ ADAY ÖNE ÇIKIYOR

Yüksek Seçim Kurulu’nun kararıyla yeniden belde statüsü kazanan Gümüşhane’nin Tekke beldesinde seçim heyecanı yaşanıyor. Sabah saat 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi kapsamında beldede kurulan 9 sandıkta seçmenler oylarını kullanmaya devam ediyor.

Toplam 2 bin 969 seçmenin bulunduğu beldede bugün belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri belirlenecek. Seçimlerin başlamasıyla birlikte vatandaşlar sabahın erken saatlerinde sandık başına giderken, oy verme işlemleri sakin ve yoğun katılımla sürüyor.

Toplam 11 adayın yarıştığı seçimlerde gözler özellikle Cumhur İttifakı’nın adayı Kemalettin Demirkıran ile CHP’nin adayı Barış Demirkıran üzerinde yoğunlaştı. Önceki seçim sonuçları ve sahadaki tablo dikkate alındığında yarışın iki aday arasında geçmesi bekleniyor.

Oy verme işlemi gün boyunca devam edecek. Saat 17.00’da sandıkların kapanmasının ardından yapılacak sayımın ardından Tekke’nin yeniden belde statüsü kazanmasının ardından seçilecek ilk belediye başkanı belli olacak.

MUSTAFAPAŞA'DA SEÇİM HEYECANI

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde seçmenler, ara seçimde belediye başkanlarını ve belediye meclis üyelerini belirlemek için sandık başına gitti.

Beldedeki iki okulda kurulan sandıklarda oy verme işlemi saat 08.00'de başladı.

Ara seçimde belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek için kurulan 7 sandıkta 2 bin 62 seçmenin oy kullanması bekleniyor.

Belediye başkanlığı için 12 siyasi parti adayı ile bir bağımsız adayın yer aldığı beldedeki ara seçimde birleşik oy pusulasında siyasi partiler şu şekilde sıralandı:

"Adalet ve Kalkınma Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Cumhuriyet Halk Partisi, Yerli ve Milli Parti, İYİ Parti, Anahtar Parti, Yeniden Refah Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Merkez Sağ Parti, Bağımsız İlker Tura."

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), belde statüsü kazanan Mustafapaşa'da "2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun" uyarınca ara seçim yapılmasına karar verilmişti.

ÖZEL'DEN 'SANDIK' ÇAĞRISI

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, sandık kurulacak beldelerde yaptığı mitinglerde seçimlere katılımın önemine vurgularken "Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir evladıyım. Yapılan son dört seçimin seçilmiş, mazbatalı genel başkanıyım. Partide doğdum, partide büyüdüm. CHP’nin seçilmiş genel başkanıyım. Beni seven, partisini seven herkes yarın sandığa gidip CHP’ye oy verecek" demişti.