3 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekesi TBMM'de

DEM Partili 3 milletvekili hakkında düzenlenen dokunulmazlık fezlekeleri TBMM'ye iletildi.

3 milletvekilinin dokunulmazlık fezlekesi TBMM'de
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AA
Yayınlanma: 18.03.2025 - 15:37

TBMM Başkanlığı'na DEM Partili 3 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları sunuldu.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

KOMİSYONA SEVK EDİLDİ

DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit'e ait 3 dokunulmazlık dosyası Karma Komisyon'a sevk edildi.

 


Etiketler: #adalet komisyonu #TBMM #TBMM Başkanlığı

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