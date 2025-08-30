30 Ağustos'ta da aynı rezalet: Anıtkabir'de yine 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları yükseldi!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberindeki heyet ve kuvvet komutanları ile 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabir ziyaretinde "Recep Tayyip Erdoğan" ve "Ümmetin umudu Tayyip Erdoğan", "Reis" sloganları atıldı.

ANITKABİR’DE YİNE AYNI SAYGISIZLIK!

Erdoğan ve devlet erkanı, Misakı Milli Kulesi’ne geçerken, Anıtkabir avlusuna alınmış olan ve bariyer arkasında bekleyen bir grup Erdoğan sloganları attı.

Erdoğan'ın, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve törende hazır bulunan devlet erkânı, daha sonra Misak-ı Millî Kulesi'ne geçti.

CHP'Lİ UMUT AKDOĞAN "TÜM YETKİLİLERİ UYARDIM" DEMİŞTİ

Erdoğan'ın Anıtkabir ziyareti öncesi CHP milletvekili Umut Akdoğan, “Anıtkabir’de ‘Recep Tayyip Erdoğan’ sloganları attırılmaması için tüm yetkilileri uyardım. Eğer sabah yine bindirilmiş gruplara slogan attırılırsa, millet adına yerinde tepkimizi koyacağız” demişti.

Ancak bu yıl da aynı manzara yaşandı.

ANITKABİR'DE SLOGAN KANUNA AYKIRI

Son yıllarda Atatürk'ün ebedi istirahatgahında birçok kez Erdoğan'a yönelik sloganlar atıldı. Rutin hale gelen kanuna aykırı durum, büyük tepki çekiyor.

2019'dan beri Anıtkabir'deki resmi törenler sırasında avluya alınan bir grup tarafından Erdoğan lehine sloganlar atılıyor. Dana önce 2019'daki 10 Kasım, 2020'deki 30 Ağustos ve 29 Ekim ile geçen sene 29 Ekim'de devlet erkanının katıldığı resmi törenlerde Anıtkabir avlusuna alınan bir grup Erdoğan lehine tezahüratlar yapmıştı.

2524 sayılı Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun’a göre yayınlanan Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönetmeliğin “Törenler” başlıklı 35. maddesinde “Anıtkabir'de, ancak Atatürk'e saygı için çelenk konabilir, tören düzenlenebilir. Başka amaçlarla; tören, yürüyüş ve gösteri düzenlenemez, çelenk konamaz. Anıtkabir'in manevi varlığına yakışmayan her türlü tavır, hareket, söz, yazı ve davranışlara izin verilmez” hükmü yer alıyor.