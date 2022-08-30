30 Ağustos tören alanında 'Nerde o AK Parti milletvekilleri, karnımız aç' dedi, polis engelledi
Zonguldak'taki 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde, AKP'li milletvekillerine ulaşmak isteyip "onlar yüzünden karnımız aç geziyoruz" diyen bir yurttaş polisler tarafından alandan çıkarıldı.
Zonguldak Gazipaşa Caddesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenine emekli bir yurttaşın protestosu damga vurdu.
Yerel Pusula gazetesinin aktardığına göre, tören alanına gelen yurttaş, AKP'li milletvekillerine ulaşmak istedi. İsmi öğrenilemeyen yurttaş, alanda "Nerede o AK Parti Milletvekilleri, onlar yüzünden karnımız aç geziyoruz" diyerek tepki gösterdi.
Ancak polislerin müdahale ettiği yurttaş tören alanından çıkarıldı.
MHP İL BAŞKANI BELİNDE SİLAHLA ALANDA!
Öte yandan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Zonguldak İl Başkanı Varol Demirköse'nin de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Valilik önünde yapılan törenine belinde silahla geldiği iddia edildi.
Pusula Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Öznur Güneş'in "Başkanım protokole neden silahla geldiniz. Üzerinizde silah görenler olmuş" diye sorduğu Demirköse, "Kim dedi onu telefon o" diye açıklama yaptı. Güneş'in "Bakabilir miyim?" sorusu üzerine Varol Demirköse, koşarak Valilik binasına gitti.
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