31 ilde araştırma yapıldı: 'Türkiye kadın siyasetçiyle gelişir'

19 Aralık 2022 Pazartesi, 02:00

Araştırmaya göre, toplumun yüzde 62’si kadın siyasetçi artınca Türkiye’nin gelişeceğini ve daha iyi bir toplum haline geleceğini düşünüyor. Toplumun yüzde 61’i partilerde mecburi kadın kotası uygulanması gerektiğini düşünüyor.

Kadınların yüzde 44’ü kadınların siyasette daha fazla rol alması için kadın adaylara öncelik verilmesi gerektiğini düşünürken erkeklerin yüzde 37’si bu konuda bir şey yapılmaması gerektiğini söylüyor.

CHP, HDP ve İYİ Parti seçmeninin yüzde 80’den fazlası siyasette daha fazla kadın olması gerektiğini düşünüyor. Kadın ve erkeklerin bu konuda en farklı düşündüğü seçmen kümesi MHP seçmenleri. Bu kümedeki erkeklerin yüzde 69’u siyasette daha fazla kadın olmasını gerekli görmezken kadınların yüzde 80’i daha fazla kadını gerekli görüyor.