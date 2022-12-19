31 ilde araştırma yapıldı: 'Türkiye kadın siyasetçiyle gelişir'
Ben Seçerim Derneği tarafından KONDA Araştırma ve Danışmanlık AŞ ile işbirliği içerisinde yürütülen “Türkiye’de Kadın Siyasetçilerin Durumu ve Beklentiler Araştırması” sonuçları yayımlandı. Araştırma, 31 ilin 80 ilçesindeki 126 mahalle veya köyde, toplam 2 bin 258 kişi ile yüz yüze yapıldı.
Araştırmaya göre, toplumun yüzde 62’si kadın siyasetçi artınca Türkiye’nin gelişeceğini ve daha iyi bir toplum haline geleceğini düşünüyor. Toplumun yüzde 61’i partilerde mecburi kadın kotası uygulanması gerektiğini düşünüyor.
Kadınların yüzde 44’ü kadınların siyasette daha fazla rol alması için kadın adaylara öncelik verilmesi gerektiğini düşünürken erkeklerin yüzde 37’si bu konuda bir şey yapılmaması gerektiğini söylüyor.
CHP, HDP ve İYİ Parti seçmeninin yüzde 80’den fazlası siyasette daha fazla kadın olması gerektiğini düşünüyor. Kadın ve erkeklerin bu konuda en farklı düşündüğü seçmen kümesi MHP seçmenleri. Bu kümedeki erkeklerin yüzde 69’u siyasette daha fazla kadın olmasını gerekli görmezken kadınların yüzde 80’i daha fazla kadını gerekli görüyor.
Video Haberler
- Kokina çiçekleri yılbaşına hazır
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Bilgin'den EYT ve asgari ücret açıklaması
- CNN Türk'e bağlanıp ironi yaptı
- YSK Başkanı'ndan yeni 'siyasi yasak' açıklaması
- iPhone hırsızlığı: Şüpheli Türk, bin dolar ödül konuldu
- Hatay'da art arda korkutan deprem
- Alman hoca Dünya Kupası favorisini açıkladı!
- Bugün ve yarın hava nasıl olacak?
- İmamoğlu alınacak, yerine rezil kukla atanacak
- Ege Denizi'nde korkutan depremler!
- Silivri Cezaevi'ndeki Göktaş'tan ilk açıklama