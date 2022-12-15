ORC Araştırma son seçim anketini açıkladı: Cumhur İttifakı yine geride kaldı

15 Aralık 2022 Perşembe, 12:58

ORC Araştırma, seçimlere altı aydan az bir süre kala siyasi partilerin oy oranlarına dair bir anket sonucunu paylaştı.



Anket, 08-13 Aralık 2022 tarihlerinde, 35 ilde, yaşları 17 ile 65 arasında değişen 2160 kadın seçmenle, yüz yüze anket yöntemiyle yapılmıştır.

Ankete katılanlara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Anket sonuçlarına göre ise Cumhur İttifakı, CHP ve İYİ Parti'nin yüzde 12,3 gerisinde kalıyor.



İşte anket sonuçları;

AKP %27,2

İYİ Parti %23,0



CHP %21,6

HDP %7,1

MHP %5,1