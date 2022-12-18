BUPAR Araştırma, Ekrem İmamoğlu'na yargı darbesini yurttaşa sordu: Ceza AKP'yi eritti

Anket sonuçlarının ardından Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan BUPAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Genel Müdürü Erdal Akaltun şu ifadeleri kullandı:

“Bu araştırmanın şöyle bir önemi var; Türk toplumunda, yasaklar her zaman tartışma konusu olmuştur. Gerek Ecevit’in gerek Demirel’in siyasete tekrar dönmesiyle ilgili Özal’ın yaptırdığı yasakların kaldırılmasıyla ilgili halkoylaması vardı. O zaman da Türk halkı yasakların kaldırılmasını talep etmiş ve Ecevit ile Demirel tekrar siyasete dönmüştü. Daha sonra Recep Tayyip Erdoğan’ın okuduğu bir şiirden dolayı mahkemece yasaklanması gündeme gelmişti. Daha sonraki süreçte başbakan ve sonrasında cumhurbaşkanı olan kişi, toplum siyasetçilerin kendi doğal yöntemleriyle siyaset dışında kalmasını talep etmektedir.”