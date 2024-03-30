Son Dakika... Ekrem İmamoğlu'ndan 'seçim' mesajı: 'Adalet ve kardeşlik kazanacak'

Yayınlanma: 30.03.2024 - 11:56

Güncelleme: 30.03.2024 - 11:56

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar Halk Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu'nın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Sandık çok kudretli bir şey. Kendini milletten yüksekte görenleri şöyle bir hizaya dizer. Herkesi kendine getirir. Bu ülkeye zarar verenler varsa en büyük cezayı sandık keser. Mührü doğru yere basarsanız İstanbul için gerçekten çok çalışacak kişiyi seçersiniz.

"ADALET VE KARDEŞLİK KAZANACAK"

Doğru kişiyi seçerseniz İstanbul yeşil alan kazanır, İstanbul metro kazanır. Doğru kişiyi seçerseniz dar gelirlilerine daha çok destek ulaşır. Ben İstanbullu hemşerilerimin özellikle Adalar’ın güzel insanlarını İstanbul’un geleceği için en doğru kararı vereceğinden hiçbir şüphem yok. Net olarak söylüyorum yarın Allah’ın izniyle Adalet ve kardeşlik kazanacak. Milyonlarca insanımız siyasi partilerin ve daha ötesi partiler ötesi güçlü bir halk ve vicdan ittifakının üzerinde bir anlayışla sandıkta bir araya gelecek ve adam kayırma, torpil değil hizmete ve liyakate oy kullanacak liyakat kazanacak ve icraat kazanacak ve hep birlikte kazanacağız.

Hatırlarsanız Adalar’ın faytonları vardı. Tabi faytonlar her ne kadar bu güzel coğrafyanın simgesi haline gelmiş olsa da çok kötü durumdaydı. Her gün insanların vicdanında Adalar’ın vicdanında yargılanıyorduk. Bu eziyete son vermek adına biz çok özenli çok halkçı çok adil bir süreç yönettik. Hem fayton esnafını mağdur etmedik. Hem atların sahiplenmesini sağladık. Burada elektrikli araçları hizmete sokarak iç ulaşımı çağdaş ve modern seviyeye taşıdık. Şimdi daha da modern bir seviyeye taşımak için çalışmalarımız sürüyor. Ulaşım çözümlerine yenilerini de ekleyeceğiz. Bisiklet yolu ve sirkülasyon projemizde trafik akışını çok daha rahat hale getireceğiz. Özellikle Beltur’un buraya yapmış olduğu ciddi yatırımla başkalarının eline geçeceğine biz alalım diyerek ne yazık ki bize tahsis hakkı olmasına rağmen tahsis etmeyi değil ihaleye çıkmaya öngören Orman Bakanlığı’nın tesisini İBB olarak neye mal olursa olsun kiraladık ve özel plajı havuzu birçok hizmetiyle spor salonu Beltur restoranıyla Büyükada’da Beltur Oteli’ni açarak sizlere çok özel bir alanı hediye etmiş olduk."