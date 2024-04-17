31 Mart yerel seçimlerinden sonra ilk anket! Dikkat çeken sonuç: AKP'de kan kaybı devam ediyor...

Yayınlanma: 17.04.2024 - 09:56

Güncelleme: 17.04.2024 - 09:56

Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki'nin, "İlk defa Nisan 2024’te AK Parti birinci parti ve Erdoğan başarı seviyesi en yüksek lider çıkmadı" diyerek duyurduğu anketin sonuçları yayınlandı.

Araştırma sonuçlarına göre "Bu pazar milletvekili seçimi olsa..." sorusuna verilen cevaplar arasında CHP birinci sırada yer alıyor.

Ankete katılanların yüzde 35.2'si tercihini CHP'den yana kullanırken AKP'ye oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 29.8'de kaldı.

AKP'nin yüzde 30'un altına düştüğü ankette karasızlar dağıtılınca ortaya çıkan oy oranları şöyle:

CHP: Yüzde 35,2

AK Parti: Yüzde 29,8

DEM Parti: Yüzde 10,5

MHP: Yüzde 7,7

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 5,7

İYİ Parti: Yüzde 4

Zafer Partisi: Yüzde 3,4

TİP: Yüzde 0,9

Diğer: Yüzde 2,9

Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, iki gün önce nisan ayı çalışmasını tamamladıklarını belirterek sosyal medya hesabından paylaşım yapmış ve "Eylül 2019’dan beri her ay gerçekleştirdiğimiz Türkiye Raporu anketlerinde ilk defa Nisan 2024’te AK Parti birinci parti ve Erdoğan başarı seviyesi en yüksek lider çıkmadı" demişti.