36 gündür tutukluydu: BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'e tahliye kararı!
Gaziantep’teki işçi eylemlerinin ardından 36 gündür hukuksuz bir şekilde tutuklu bulunan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen tahliye ediliyor.
Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki düşük ücret dayatmalarına karşı başlatılan işçi eylemlerinin ardından tutuklanan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen için tahliye kararı çıktı.
‘Suç İşlemeye Alenen Tahrik Etme’ suçlamasıyla içeride tutulan Türkmen’in tahliyesine karar verildi.
36 gündür hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutulan Türkmen, Gaziantep’te düşük ücret dayatmalarına karşı başlatılan eylemlerin yasaklanmasının ardından tutuklanmıştı.
Türkmen’in tutukluluğu birçok kentte protesto edilmiş, serbest bırakılması için eylemler yapılmıştı.
Etiketler: #gaziantep #Mehmet Türkmen
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