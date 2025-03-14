Tıp bayramında sağlıkçılar greve çıktı: 'Meslek ayaklar altına alındı'

Yayınlanma: 14.03.2025 - 14:31

Güncelleme: 14.03.2025 - 14:31

Cumhuriyet Meydanı'nda İzmir Sağlık Platformu bileşenleri tarafından basın açıklaması yapıldı.

İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Nuri Seha Yüksel tarafından okunan ortak basın açıklaması metninde sağlık çalışanlarının yaşadığı zorluklar ve çözüm önerileri dile getirilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bu 14 Mart’ta biz hekimler ve tüm sağlık emekçileri; meslek onurumuz ve halkın sağlığı için bir aradayız. Ayaklar altında olan sadece meslek onurumuz değil, aynı zamanda halkın nitelikli sağlık hizmetine erişme hakkı, herkese eşit ve ücretsiz sağlık hizmet hakkı, gerekli olan tüm tıbbi ilaç ve malzemeyi temin edebilme hakkı. ?Bir hekimin 100. hastası olmama hakkı, tüm hekimlerin ve sağlık çalışanlarının çağdaş, nitelikli, yeterli muayene sürelerinde, şiddetsiz-güvenli binalarda ve ortamlarda çalışma hakkı, ??ek ödeme ile değil; her ay düzenli tek ödeme ile refah içinde geçinebilme hakkı,

Geçici görevlerle oradan oraya savrularak idarelerin elinde 'oyuncak olmama' hakkı, halkın ihtiyacı olan tedaviyi baskısız ve koşulsuz uygulayabilme hakkı, hekimin reçetesine dokundurmama hakkı, yıldırıcı ve işlevsiz yönetmeliklerle değil hekimlik ve sağlık iş kolunu koruyan kanunlarla mesleğini uygulama hakkı da ayaklar altındadır. Bu haklar siyasi otoritelerin varlıklarını devam ettirebilmeleri için maalesef hunharca çiğnenmektedir."

"SAĞLIK SİSTEMİNİ ARAPSAÇINA DÖNDÜRDÜNÜZ"

"Halkımızın sağlığını ve meslek onurumuzu bizlerden başka düşünen bir sistem maalesef yoktur, bırakın bu işi biz çözelim" denilerek sürdürülen açıklamanın devamında ise şunlar kaydedildi:

"Arapsaçına döndürdüğünüz sağlık sistemimizi biz hekimler ve sağlık çalışanları olarak akılcı yaklaşımlarla ve bilimin ışığında medeni bir düzeye kavuşturalım. Katsayılara boğduğunuz bordromuz, her ay türlü gerekçelerle kırparak sadaka verir gibi dağıttığınız ek ödemeleriniz, halkı şiddete kışkırtan söylemleriniz, hastalandığımızda rapor bile alamadığımız, her hafta gittiğimiz geçici görevlerle nerede çalıştığımızı unutur hale geldiğimiz, hekimlik mesleğini 'ilaç yazdırma' ya indirgediğiniz bir sistemle artık çalışmak istemiyoruz.

"BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ TEHLİKE ALTINDA"

Maalesef birinci basamak sağlık hizmetleri ve aile hekimliği de tehlike altında. Birinci basamak sağlık hizmetleri, sağlık sisteminin temel taşıdır. Koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlü olması, hastalıkların önlenmesi ve sağlık harcamalarının azaltılması açısından kritik öneme sahiptir. Ancak mevcut sağlık politikaları, birinci basamağı giderek zayıflatmakta, aile hekimlerini ve aile sağlığı çalışanlarını güvencesiz ve sürdürülemez bir çalışma düzenine mahkûm etmektedir. Özellikle Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği, sağlık çalışanlarını baskı altına alan, cezalandırıcı ve iş güvencesini tehdit eden düzenlemeler içeriyor.

Aile hekimlerine dayatılan angarya işler, artan hasta yükü ve reçeteye müdahale, gelmeyen hasta sebebiyle kesilen cezalar, sübjektif hasta memnuniyeti nitelikli sağlık hizmeti sunumunu zorlaştırmaktadır. Hekimlerimiz tüm giderlerini kendileri karşılayarak aile sağlığı merkezlerini ayakta tutmaya çalışıyor. Ve sonuçta karşılığında ne mi var koskoca bir hiç, memnuniyetsiz bir hasta profili, şiddet, idari cezalar, rapor-izin-gelmeyen hasta nedeniyle kesilerek kuşa dönmüş bir maaş."

Açıklamada sağlık çalışanlarının talepleri ise şu şekilde sıralandı:

"Sağlıkta şiddeti önleyici etkin yasalar çıkarılmalı ve güvenli çalışma ortamları sağlanmalıdır. Performansa dayalı, bölünmüş ödeme sistemi yerine tek kalemde, emekliliğe tamamı yansıyan güvenceli maaş getirilmelidir. Aile Hekimliği Yönetmeliği geri çekilmeli, çalışanların haklarını koruyacak yeni bir düzenleme yapılmalıdır. Koruyucu sağlık hizmetleri güçlendirilmeli, birinci basamak sağlık hizmetlerine yeterli kaynak ayrılmalıdır. Çalışma koşullarımız iyileştirilmeli, sağlık çalışanları üzerindeki iş yükü azaltılmalıdır. Aile hekimlikleri kamu binalarında yer almalı, şahsa ait, güvenliksiz, denetimleri eksik binalarda sağlık hizmeti verilmemelidir."

Basın açıklamasının ardından İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhun Özyurt, yönetim kurulu üyeleri ile sağlık çalışanları Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına ve İzmir Ticaret Odası binası önünde bulunan İstanbul’un işgaline karşı 14 Mart 1919’da başlatılan "Tıbbiyeli Hareketi"nin önderi olarak bilinen Tabip Yarbay Hikmet Boran'ın anıtına çelenk bıraktı.