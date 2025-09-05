48 saat içinde 506 delege olağanüstü kongre istedi! Özgür Çelik son durumu açıkladı…

İstanbul’da 8 Ekim 2023’te gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada mahkeme, İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yaptığı itirazın ardından İstanbul İl Yönetimi’nin kayyum tarafından yönetilmesine hükmedildi.

Bu gelişmelerin ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partideki olağanüstü kongre süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik, olağanüstü kongre talebinin başlatılması için delegelerden imza topladıklarını hatırlatarak, “632 delegemizin 506’sı, noter onaylı imzalarını genel merkezimize ulaştırmak üzere il binamıza teslim etti” dedi.

Çelik’in açıklaması şöyle oldu:

“İstanbul’un gücü birliğinden gelir.

Olağanüstü kongre için başlattığımız imza sürecinde 48 saat içinde doğal delegelerimizle birlikte oy kullanma yeterliliğine sahip 632 delegemizin 506’sı noter onaylı imzalarını genel merkezimize teslim etmek üzere il binamıza ulaştırdı. İstanbul İl örgütü olarak imza toplama sürecimize devam ediyoruz.

Kayyumlara karşı iradesini savunan tüm delegelerimize destekleri ve dayanışması için yürekten teşekkür ediyorum.”