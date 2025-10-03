5 doktor 'FETÖ'den gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, çeşitli illerde görev yapan 5 doktorun FETÖ'yle bağlantılarının izi sürüldü.

Buna göre, "FETÖ tarafından hücresel olarak ders çalışma adı altında oluşturulan ve yurtta yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kampına katıldıkları, TUS sorumlusu ile irtibatlarının bulunduğu, FETÖ üyesi oldukları yönünde haklarında itirafçı beyanları olduğu ve Bank Asya hesapları bulunduğu" öne sürüldü.

3’ü kamuda, 2’si özel sektörde olmak üzere aktif şekilde doktorluk yapan 5 doktora yönelik İstanbul, Konya ve Mardin’de 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyon sonucu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.