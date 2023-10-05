Yine iş başındalar! Öneriler AKP ve MHP'den döndü
Ekim ayı ile birlikte kapılarını açan Meclis Genel Kurulu'nda yoğun mesai yaşanırken AKP ve MHP milletvekilleri, 5'inci günde de 'hayır' oylarıyla muhalefetten gelen önerileri reddetti.
Yeni ayla birlikte kapılarını açan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yoğun mesai bugün de sürdü. 5'inci günde muhalefet tarafından birçok öneri verildi ancak teklifler AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.
YSP'NİN DEPREMZEDELERİN SORUNLARININ ARAŞTIRILMASI ÖNERİSİ
Yeşil Sol Parti’nin depremzedelerin sorunlarıyla ilgili araştırma önergesinin gündemin önüne çekilerek bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesine ilişkin grup önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.
İYİ PARTİ'NİN KAPATILAN HASTANELERE İLİŞKİN ARAŞTIRMA ÖNERİSİ
İYİ Parti'nin kapatılan hastanelerle ilgili araştırma önergesinin öne alınarak bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesine ilişkin grup önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.
SAADET'İN 100 BİN KONUTLUK TOKİ PROJESİ’YLE İLGİLİ ARAŞTIRMA ÖNERİSİ
Saadet Partisi’nin 100 bin konutluk TOKİ projesiyle ilgili araştırma önergesinin öne alınmasına ilişkin grup önerisi, TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.
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