Erdoğan'ın seçim vaadiydi: 'Mülakat kaldırılsın' teklifi AKP-MHP oylarıyla reddedildi

Yayınlanma: 03.10.2023 - 21:17

Güncelleme: 03.10.2023 - 21:17

Saadet Partisi, TBMM Genel Kurulu'nda personel istihdamında mülakatın kaldırılmasını teklif etti. Genel Kurul'a tekllifi veren Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi vaadini hatırlatarak mülakat sisteminin adaletsiz ve kayırmacı olduğunu söyledi.

Ancak teklif, Teklif, AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, teklifin gerekçesini şu sözlerle açıkladı:

"Derdimiz adalet, derdimiz gençlerimiz. Kayırmacı düzeninize isyan eden gençlerimiz. Mülakat zilletinin bataklığında boğulan çaresiz kalan, gelecek karamsarlığına kapılan gençlerimiz. Umudu yurt dışında aramak zorunda kalan gençlerimiz ve ne acıdır ki ülkesine gönül koyan gençlerimiz."

Şahin, mülakat sisteminin adaletsiz ve kayırmacı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu gençler bizim, bu gençler ülkemizin geleceği. Bu gençler cumhuriyetimizin yüzüncü yılını iki yüzüncü yılına taşıyacak gençler. Bu gençler sizden hiçbir şey istemiyorlar. Sadece adalet istiyorlar. Sizden torpil istemiyorlar, eşit şartlarda yarışmak istiyorlar. Torpili olanın değil hak edenin kazandığı bir sistem istiyorlar. Kayırmacı mülakat sisteminin kaldırılmasını istiyorlar. Cumhurbaşkanının Meclis öncesinde verdiği sözü tutmasını istiyorlar."

Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesinde mülakat sisteminin kaldırılacağını vaat ettiğini hatırlatarak, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yaptığı "mülakat gibi mülakat yapacağız" açıklamasını eleştirdi.

Şahin, "Hak eden kazansın, tek derdimiz bu. Devlete bir hakim savcı alınacaksa banane siyasi görüşünden. Ak Partili mi, Gelecek Partili mi? Bir hakimden ne isteriz? Liyakatı var mı, doğru, adil karar verecek mi? Bir hakimden adil karar vermesinden başka ne isteyebiliriz?" dedi.

Şahin, nitelikli insan kaynağının mülakatlarda elendiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gençlerimizin yurt dışına çıkışında aramalıyız beka sorununu, yoksa bir seçim kaybetmede aramamalıyız. Gençlerimizin yurt dışına gitmesinde beka sorunu aramıyorsanız bundan da utanmalısınız. Mülakatlar kaldırılmalıdır, kamuya personel istihdamında ve meslek içi yükselme ve nitelikli görevlere geçilmelerde mevcut bulunan mülakat sistemi kaldırılmalı yerine objektif kriterlere dayalı sınavlar getirilmelidir. Olması gereken budur. Sadece objektif kriterlere dayalı bir sınavdan bahsediyoruz."