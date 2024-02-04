53 bin yurttaşın yaşamını yitirdiği depremlerde Yargıtay, 'valilerin sorumluluğu yok' dedi!

Yayınlanma: 04.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 04.02.2024 - 03:00

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin üzerinden bir yıl geçti. Bu depremlerde 53 bin 537 kişi yaşamını yitirdi, 107 bin 213 kişi de yaralandı.

Halkçı Hukukçular’dan avukat Tacettin Çolak, deprem bölgesindeki valilerin deprem öncesinde ve sonrasında gerekli önlem almadığı gerekçesiyle binlerce yurttaşın ölümüne, yaralanmasına ve binlerce yapının yıkılmasına neden olduğunu belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Çolak’ın suç duyurusunu işleme alan savcılık, valiler hakkındaki dosyayı Yargıtay’a gönderdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin yaptığı inceleme ve değerlendirme sonucunda valiler hakkındaki şikayetin “işleme konulmamasına karar” verdi.

‘İDDİALAR SOYUT VE GENEL NİTELİKTE’

Cumhuriyet’in ulaştığı kararda, depremden hemen sonra arama ve kurtarma çalışmalarının başladığı belirtildi. Başsavcı Şahin imzalı kararda özetle şöyle denildi:

“... Deprem sonrasında yerel Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar sırasında hasar gören/yıkılan ilgili bina ve/veya bölge, depremden etkilenen vatandaşlarımız arama ve kurtarma çalışmaları bakımından bir valinin sorumluluğunun tespit edilmesi halinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na durumun bildirilmesi durumunda gereğine tevessül edilebileceği, aynı şekilde somut olarak bir fiil isnadında bulunulması halinde de yine gerekli inceleme ve işlemlerin yapılmasının mümkün olduğu hususları dikkate alındığında; deprem bölgesindeki valiler hakkında iddiaların soyut ve genel nitelikte bulunduğu, somut bilgi ve belgeye dayanmadığı anlaşılmıştır.”

(Tacettin Çolak)

‘SUÇ İŞLİYORLAR’

Cumhuriyet’e konuşan avukat Tacettin Çolak, “suçluları kurtarmak için bu kanunsuz kararların altına imza atanlar da suç işliyor” dedi.

Çolak açıklamasının devamında, “Merkezi ve yerel yöneticilerin denetim görevlerini yerine getirmemeleri, deprem fay hattındaki çürük zeminleri yapılaşmaya açarak denetimsiz binaların yapılmasını teşvik etmeleri sonucunda yaşanan deprem felaketinde yaşamını yitiren on binlerce yurttaşımızın ve binlerce yıkılan binanın varlığı dahi başta Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin olmak üzere diğer savcıların hukuku uygulamasına yetmiyorsa, bu taşlaşmış vicdanlara ve kanunsuzlara ne anlatılabilir ki? Bu kadar ölüm ve yıkımdan başka nasıl bir ‘somut bilgi ve belge’ istiyorlar?” ifadelerini kullandı.