Büyükada’da bir eczane sahibi ile sohbet ediyoruz. KK ile kötü anılarından bahsediyor ve “Özgür Özel’in başına bir şey gelmesinden endişeliyim, on yıllardır partinin başına bu kadar hakiki ve kitlelerle bağ kuran birisi gelmemişti” diyor (Ecevit dönemini konuşmuyoruz).

CHP’de seçimi kesinlikle kazanacak üç aday var, diyorum: Ekrem Bey, Mansur Bey ve Özgür Bey. AKP’nin tek adayı var, onun da seçimi kazanma şansı tartışmalı, hatta çok düşük, kimine göre yok.

AKP iktidarı bunun bilincinde, bu nedenle en büyük rakibi Ekrem Bey’i tasfiye yoluna girdi.

Henüz Mansur Bey hakkında ne yapacaklarını bilmiyorlar, bunu süreçte göreceğiz.

Üçüncü aday Özgür Bey’in dinamizmiyle, seçkin liderlik özelliğiyle seçmeni, ülkeyi, milleti kısa sürede seferber etmesini iktidar pek beklemiyordu. Kendileri için “bu yakın tehlikeyi” gördükleri için Böcekleri kumpasla kullanarak hem itibarsızlaştırma hem de kanıtı olmayan iftiranamelerle hakkında dava açmayı gündemlerine aldılar. Fezleke Meclis’te. Ne yapmak istedikleri açık ve net.

BİR ADAY DAHA VAR

Eczacı bey, “Aslında üç buçuk adayımız var, üçü derdest edilse Muharrem İnce sırada” demez mi!

Düşündüm, çok haklı. İnce iktidarın hakkından gelebilecek, sahaları hareketlendirebilecek, seçmeni seferber edebilecek bir politikacı. Evet, KK’nin kötü davranmasıyla partiden uzaklaşan ve Memleket Partisi altında şansını deneyen, sonra partisine geri dönen kökten deneyimli bir CHP’li.

Yani CHP’de aday bitmez. İçlerinden birini, en yakın kazanabilecek kişiyi aday gösterebilecek bir zenginlikte.

FEZLEKE KONUSU?

Ekrem Bey’in 30 yıllık diplomasını iptal ettirme yüzsüzlüğü ile devre dışı bırakan ve adaylığını askıya alan iktidar, şimdi de bir “rüşvet ağı” icat ederek Özgür Özel’e de benzer bir kumpas peşinde koşuyor. Başrolde Adalet Bakanlığı ve emrindeki mahkemeler... Bizzat kendisi “İtirafçı olacak” diyen bir bakanlık. Falcı değil ama yakın gelecekte sonuç vereceğine gayet emin yöntemlerle ve yaklaşımla iki ay sonrasını biliyorlar.

Ya yaşayacaksın ya da yaşamayacaksın, bütün servetine de çökeriz diyerek ümüklerini sıkınca can havliyle iftiranameci oldular.

Bu kez kendi el yazısıyla yazdırdıkları Silivri’deki yöntemleriyle yüzde yüz aynı gibi.

YASA ÇOK AÇIK

Milletvekili Seçimi Kanunu ve anayasanın ilgili hükümleri uyarınca rüşvet de dahil yüz kızartıcı suçlardan (zimmet, irtikap, dolandırıcılık, sahtecilik vb.) dolayı ne kadar süreyle olursa olsun hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar, (terör eylemleri dışında kalan ağır hapis cezası veya toplam 1 yıl ya da daha fazla hapis cezası alanlar da) affedilmiş olsalar bile milletvekili ve dolayısıyla cumhurbaşkanı adayı olamazlar.

Hiç kanıtı olmasa bile, tıpkı diploma iptali gibi, mahkûmiyet verecek bir mahkeme kurmaları zor değil.

Bu menfur konuyu hiç açmayacaktım ama iktidar ekranlarında ipsiz sapsızlar bunu konuşuyor.

YA MECLİS?

Evet, Meclis fezlekeyi kabul eder, dokunulmazlığını kaldırır mı? (KK çok uzak görüşlüymüş, anayasaya aykırı olarak dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda iktidar kuyruğuna yapışırken...)

Burada koşa koşa evet oyu vereceklerin başında atanmışlar gelecektir.

MHP, ülkeyi de karıştıracak, kaos yaratacak bu apaçık kumpasa evet oyu verir mi?