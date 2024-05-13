6 dokunulmazlık dosyası TBMM'de
DEM Parti, CHP ve MHP milletvekillerine ait 6 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığı tarafından TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyona sevk edildi.
Karma Komisyona DEM Parti Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez'in iki dosyası sevk edilirken diğer dosyalar şu milletvekillerine ait:
"CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, CHP Kırklareli Milletvekili Fahri Özkan, CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, MHP Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç."
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