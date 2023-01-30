6 yaşındaki çocuğun cinsel istismar davası: Duruşma öncesi gerginlik

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 11:03

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 11:22

İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında zorla evlendirilmesi ve sistematik cinsel istismara maruz bırakılmasına yönelik davanın ilk duruşması bugün İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

Tutuklu sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli ile tutuksuz sanık anne Fatıma Gümüşel, ilk kez hâkim karşısına çıkacak.

Duruşma öncesi çok sayıda kadın örgütü temsilcisi adliye önünde açıklama yaptı. Kadınlar, adil yargılama taleplerini dile getirirken küçük yaşta kız çocuklarına istismara yıllarca göz yumulmasını ve kadına yönelik şiddete karşı yeterli önlem alınmamasını eleştirdi.

DURUŞMA ÖNCESİNDE ADLİYE KORİDORLARINDA GERGİNLİK

10. 45: Duruşma öncesinde, mahkemenin bulunduğu koridor bariyerlerle kapatıldı ve basın mensupları koridora alınmadı. Bazı avukatlar, basın mensuplarının da koridora alınmasını istedi. Ancak adliyenin özel güvenlik görevlileri buna izin vermedi. Avukatlar ile güvenlik görevlileri arasında bu nedenle tartışma yaşandı.

NE OLMUŞTU?

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G., babasının kendisini 6 yaşında imam nikahıyla evlendirdiğini ve her gün cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. 10 yıl önce üzeri örtülen istismar, H.K.G.’nin mücadelesi sonucunda yargıya taşındı.

Birgün yazarı Timur Soykan, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin maruz kaldığını iddia ettiği cinsel istismar skandalını köşesine taşıdı. H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirildiği ve cinselliğin kendisine bir oyun gibi öğretildiğini aktaran Soykan, cinsel istimar mağduru kadının şikayetçi olduğunu belirtti.

10 YIL ÖNCE ÜZERİ ÖRTÜLDÜ

H.K.G., evlendirildiği dönemdeki fotoğrafları, kendisine cinsel istismar uygulayan kişinin ses kaydını ve kemik yaşının tespitinde yapılan sahteciliğin belgelerini savcılığa sundu. 10 yıl önce üzerine örtülen istismar olayı, H.K.G.’nin mücadelesi sonucunda yargıya taşındı.