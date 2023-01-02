6'lı masa, 5 Ocak’ta ortak hükümet programına son şeklini verecek

02 Ocak 2023 Pazartesi, 04:00

6’lı masa ikinci tur görüşmelerinin dördüncüsünü 5 Ocak’ta Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Masanın bu toplantının sonunda seçilmeleri halinde uygulayacağı ortak hükümet programını açıklamak için bir tarih vermesi bekleniyor. Programın tamamlandığını ve görüş ayrılıkları yaşanan yerlerin liderlere bırakıldığını söyleyen partilerin kurmayları, programın 5 Ocak sonrası son şeklini alacağını vurguluyor. Kurmaylar ayrıca liderlerin perşembe günü yapacağı toplantıda, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinin nasıl yapılacağına ilişkin değerlendirmede bulunacağını da aktarıyor.

ADAY DA KONUŞULABİLİR

5 Ocak’tan sonraki süreçte, ortak hükümet programı için tarih belirlendikten ve geçiş süreciyle ilgili çalışmalar tamamlandıktan sonra, liderlerin gündemi cumhurbaşkanı adayını belirlemek olacak.

Adaylık konusunun ilk olarak 5 Ocak’taki toplantıda gündeme gelebileceği de belirtiliyor. Bu konuda son açıklamayı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yapmıştı. Yeni yıla girişle seçim havasına girileceğini söyleyen Karamollaoğlu, “Ocak ayından itibaren seçim sathı mailine girmiş oluyoruz. 5 Ocak’ta altılı masa yeniden toplanacak. Orada artık bu konu konuşulabilir” ifadelerini kullanmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yıl sonu gazetecilerle yaptığı buluşmada, adaylık konusunun güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş süreci ve ortak hükümet programı çalışmaları tamamlandıktan sonra gündeme geleceğini belirtmişti.

Masanın bir sonraki buluşmasında ortak hükümet programını açıklamak için bir tarih vermesinin ardından, bu programı tanıtmak için 28 Şubat’ta Bilkent’te düzenlediği etkinlik gibi bir organizasyon yapması bekleniyor. Partilerin kurmayları, bu etkinlikte bir aday açıklaması olmayacağını vurgulayarak “Çünkü biz tek adam rejimini eleştiriyoruz. Bir sistem değişikliği öneriyoruz. Eğer önerdiğimiz değişikliği de tek bir adayla açıklarsak, biz tek adamın yerine yeni bir tek adam önermiş oluruz. Oysa biz sistemi, yeni bir düzeni öneriyoruz. Bunu da şahıslara değil, sağlam bir devlet sistemine ve güvenilir kurumlara bağlıyoruz” diyor. Kurmaylar, adaylık açıklamasının masanın ikinci tur görüşmelerinin biteceği ve Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılacak buluşma sonrasına kalacağını kaydediyor.

DAVUTOĞLU’NDAN LİDERLER TURU

GP lideri Davutoğlu, bu hafta yapılacak zirve öncesi tüm liderlerle bir kez daha bir araya gelecek. Davutoğlu bugün saat 12.00’de Kılıçdaroğlu’nu, 14.00’te İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i, 18.00’de Karamollaoğlu’nu ziyaret edecek. Davutoğlu 4 Ocak’ta ise saat 14.00’te Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı, 16.00’da da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret ederek 6’lı masa toplantısı öncesi ziyaret trafiğini tamamlayacak.