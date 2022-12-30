‘Altılı masada gerginlik’ iddialarına karşılık Kemal Kılıçdaroğlu'dan yanıt: ‘Fikir ayrılığı var ama!'

30 Aralık 2022 Cuma, 04:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le yaptığı baş başa görüşmeye ilişkin konuştu. İktidarın seçim öncesi açıkladığı EYT düzenlemesini değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Erdoğan artık seçimi kaybedeceğini fark ediyor” dedi. Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtladı, özetle şunları söyledi:

6’lı masa devam edecek mi?: Hiç endişe etmeyin, 6’lı masa kararlılıkla, azimlilikle yoluna devam edecek. Elbette farklı düşünüyoruz ama sonunda uzlaşıyoruz.

Akşener ile görüşmesi: Bir kırgınlık yok, ne kırgınlık var ne başka bir şey var. Ben bir gün önce de Temel Bey’e gittim. Bu görüşmeyi doğal karşılamak gerek. İttifak oluşturduysanız ortak bir söylem geliştirirsiniz, biz de bunu yapmaya çalıyoruz. Sıcak güzel bir sohbetti.

Erken seçim: 6 Nisan’a kadar yaparsanız erken olur, ondan sonrası olmaz. O zaman isterseniz Meclis’i fesheder, seçimi yaparsınız.

Cumhurbaşkanı adayı kim?: Çoklu adayı hiç konuşmadık. Altı lider niteliklerini belirlediği bir adayı seçecek. Altı lidere güvenin. “Yok efendim kavga ettiler” falan. Bunların hepsi hikâye. Biz bu ülkeye demokrasiyi, adaleti getireceğiz

Aday masadan mı çıkar? Karar verilirse olur. Altı liderden biri olursa masadaki tüm görüşleri bilen birisi olur. Belki artısı da olabilir. Altı liderden birisi olursa partiden istifa eder mi? O konu da görüşülmedi.

İmamoğlu’na verilen ceza: Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır, boğazınıza takılır. Seçimle gelen, seçimle gitmeli. Seçimle gelen atanmış yargıçla giderse onun adı darbedir.

Soylu’nun iddiaları: Fotoroman Süleyman da “Ekrem Bey beni aradı, bilmem ne dedi” diyor. Bir insan paçavra olarak yerde sürünse bile bu kadar yalan söylememeli. Onun için biz buna fotoroman diyoruz.

Çataklı iddiaları: FETÖ’nün bir numaralı adamı zaten Saray’da oturuyor. Olay bir kişinin ötesinde. Bir ipte iki cambaz oynuyordu. Biri düştü, diğerini de 6’lı masa indirecek.

EYT düzenlemesi: Erdoğan artık seçimi kaybedeceği fark ediyor. Ona daha çok şey yaptıracağım. Devletin nasıl yönetileceğini, sorunların ne olduğunu bilmiyor. Benden öğreniyor.

Suriye ile resmi temas: Yanlış yaptıklarını 11 yıldır söyledim. Erdoğan’a açıkça ifade edeyim. Devleti senden çok daha iyi biliyorum. “Koltuğumu nasıl korurum” diye yalvarıp yakarıyor. Suriye, Mısır’la kavga ettiler, şimdi araya başka devletleri koyuyorlar.

RESTORANA ‘CHP’ CEZASI

Kılıçdaroğlu’nun Kayseri ziyareti sırasında yemek yediği restorana “sigara” gerekçesiyle 10 gün kapatma cezası verildi. İşletme sahibi Sinan Yavuz, verilen cezaya tepki gösterdi. Geçen günlerde milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa eden eski CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, “Kapatmanın ziyaretle ilgili olduğunu gayet iyi biliyoruz” açıklamasını yaptı.