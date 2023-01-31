6’lı masa ortak hükümet programını ‘Yarının Türkiyesi’ sloganıyla tanıttı: Geleceğimize imza

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 04:00

Millet İttifakı dün merakla beklenen Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni açıkladı. Toplantı saat 11.45’te ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde başladı. 3 bin 107 kişilik salonunun tamamı doldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal salona alkışlarla geldi.

Toplantıda açıklanan metinde 9 ana başlık, 2 binin üzerinde madde yer aldı. Mutabakat metni Yarının Türkiyesi sloganıyla tanıtıldı.

Hukuk Adalet ve Yargı, Kamu Yönetimi, Yolsuzlukla Mücadele, Şeffaflık ve Denetim, Ekonomi, Finans ve İstihdam, Bilim, AR-GE, Yenilikçilik, Girişimcilik ve Dijital Dönüşüm, Sektörel Politikalar, “Eğitim ve Öğretim, Sosyal Politikalar, Dış Politika, Savunma, Güvenlik ve Göç Politikaları başlıkları altında toplandı.

Siyasilerin yakın akrabalarının “özel kalem” gibi kadrolara atanmayacağına ilişkin başlıklar ile İstanbul Sözleşmesi’ne dönüleceği maddeleri sosyal medyada defalarca paylaşıldı. Ortak mutabakat metninde öne çıkan bazı başlıklar şöyle:

240 SAYFALIK METİNDE 9 BAŞLIK ELE ALINDI

Cumhurbaşkanı bir dönem seçilecek

- Demokratik, adil bir sistem için güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz. Anayasal ve yasal değişiklikleri ivedilikle hayata geçireceğiz.

- Milletlerarası sözleşmelerden geri çekilme yetkisinin Meclis’e ait olduğunu anayasal güvence altına alacağız.

- Kanunlar üzerinde tanınan veto yetkisini kaldırarak cumhurbaşkanına sadece ‘geri gönderme yetkisi’ tanıyacağız.

- Cumhurbaşkanının 7 yıl süreyle bir dönem seçilebilmesine, seçildikten sonra partisi ile ilişiğinin kesilmesine ve görev sonrasında aktif siyasete dönmemesine ilişkin düzenleme yapacağız.

- Seçim barajını yüzde 3’e düşüreceğiz.

- Siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davaların açılmasında TBMM’nin iznini zorunlu hale getireceğiz.

- Olağanüstü hal kararnamelerine son verecek, OHAL süresini altı aldan iki aya düşüreceğiz.

- Hâkimler Kurulu ve Savcılar Kurulu şeklinde iki farklı kurul oluşturacağız.

- Yanlış karar verdiği kesinleşen hâkim cezasını çekecek.

Öğrencilere ücretsiz yemek

- Devlet okullarındaki öğrencilere ücretsiz süt, su ve öğle yemeği vereceğiz.

- Liselere giriş sınavlarında yıldan yıla değişen uygulamalara son verecek, LGS sınavını süreç içinde kaldıracağız.

- Üniversiteye girişte yılda bir defa yapılan sınav yerine çoklu sınav imkânı sunacağız.

- Zorunlu eğitimi 1 yılı okul öncesi eğitim, 5 yılı ilkokul, 4 yılı ortaokul, 3 yılı ise lise olmak üzere 1+5+4+3 şeklinde uygulayacağız.

- 3 yaş ve üzerine erken çocukluk eğitimi imkânı sunacağız.

- YÖK’ü kaldıracağız.

- Öğretmen başına öğrenci sayısında OECD ortalamasına ulaşmayı hedefleyeceğiz.

- Özel eğitime ihtiyacı olan dezavantajlı çocukların eğitime erişiminin önündeki tüm engelleri kaldıracağız.

Doktorlar yurda dönecek

- Sağlık çalışanlarının çalışma şartlarını, ücretlerini düzenleyeceğiz.

- Yurtdışına gitmiş sağlık çalışanlarımız için ‘Yurda Dönüş’ projesi başlatacağız.

- Sağlık personeli sayısında OECD ortalamalarına ulaşmayı hedefleyeceğiz.

- Hasta ve sağlık çalışanlarının haklarına riayet edilmesini sağlayacağız.

- Sağlıkta şiddet vakalarında etkin soruşturma getireceğiz.

- GATA ve diğer askeri hastaneleri yeniden açacağız.

- İlaç bulunamamasını önleyecek ve aynı zamanda finansal sürdürülebilirliği sağlayacak bir anlayışla gözden geçireceğiz.

Kadına şiddet seferberliği

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı “Kadın, Aile ve Çocuk Bakanlığı” şeklinde yeniden yapılandıracağız.

- Kadına yönelik şiddetle toplumsal mücadele seferberliği başlatılacak.

- Temel ihtiyaç olan kadın hijyen ürünleri üzerindeki vergi yükünü azaltacağız.

- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kamu ve özel sektörde çalışan kadınların idari izinli sayılmasını sağlayacağız.

- Çocukların erken yaşta ve zorla evlendirilmelerinin önüne geçeceğiz.

Gençlere ücretsiz pasaport

- Ulusal gençlik stratejisini hazırlayacağız.

- İstanbul’da Birleşmiş Milletler Gençlik Merkezi kurulmasına yönelik çalışmaları başlatacağız.

- Gençlere pasaportu ücretsiz verecek yurtdışına çıkışta harç almayacağız.

- KYK kredi ve burs tutarlarını artıracağız.

- KYK borçlarında 2 yıl olan geri ödemesiz dönemi uzatacağız.

- Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yetenek takip ve geliştirme genel müdürlüğü kuracağız.

- Spor ekipmanları üzerindeki vergi yükünü azaltacağız

- AMATEM ve ÇEMATEM’leri günümüz koşullarına göre yenileyecek, altyapı, araç-gereç, yatak sayısı ve personel açısından güçlendireceğiz.

- Sınırlarımızı güvenlik altına alacak ve kaçak göçmenlerle beraber uyuşturucu girişini engelleyeceğiz.

Gri listeden çıkacağız

- TBMM’de Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu kuracağız.

- Yolsuzluktan elde edilen ve yurt dışına kaçırılan gelirleri ülkemize geri getirecek, bu çerçevede Malvarlıklarının Geri Alınması Ofisi’ni kuracağız.

- Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına tam uyum sağlayacak ve ülkemizi ‘gri listede’den çıkaracağız.

- Vergi cennetleri listesini ve kara paranın aklanması aracı olarak kullanılmasını engelleyeceğiz.

- Siyasi etik kanununu çıkaracak, TBMM bünyesinde siyasi etik komisyonu kuracak, grubu bulunan siyasi partiler bünyesinde siyasi etik kurulları oluşturulmasını düzenleyeceğiz.

Şirketlerimizi geri alacağız

- Sakarya Tank Palet Fabrikası’nın tahsis işlemlerini hukuki mevzuat çerçevesinde iptal edeceğiz.

- Konsolidasyon, stratejik satın almalar, birleşmeler, girişim sermayesi yatırımı ve etkin bir planlama ile özel sektörün de aktif desteğiyle Askerî Elektronik Sanayi AŞ (ASELSAN), TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TAI), Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE), Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş (Roketsan), TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) ve Hava Elektronik Sanayii AŞ (HAVELSAN)’ı global şirketlere dönüştüreceğiz.

- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na üye seçim yöntemin çoğulculuğu sağlayacağız.

- Atatürk Havalimanı yeniden uçuşlara uygun hale getirilecek.

- Sınır güvenliği sağlanacak.

Emekli maaşları artacak

- Yoksul ailelerde yenidoğan bebeklere 1 yıl boyunca başta; süt ve bebek maması olmak üzere gıda desteği vereceğiz.

- Yoksul ailelerimize kış aylarında ısınma yardımı yapacağız.

- Dar gelirli ailelerin kira öder gibi taksitlerle konut sahibi olmalarını ya da düşük bir bedelle kiralayabilmelerini sağlayacağız.

- Emekli aylıklarının artışında sadece enflasyonu değil, büyümeden kaynaklı refah payını da hesaba katacağız.

- Dul ve yetim aylıklarını artıracağız.

- 3600 ek gösterge düzenlemesindeki eksiklik, haksızlık ve dengesizlikleri gidereceğiz.

- Yaşlı aylığını artıracağız.

- 65 yaş üzerindeki yurttaşlarımızın kültür, sanat ve spor etkinliklerinden ücretsiz yararlanmalarını sağlayacağız.

- ‘‘Şehit Aileleri ve Gaziler Kanunu’nda’’ ve diğer ilgili mevzuatta gerekli düzenlemeleri yaparak şehitlik ve gazilik statüsü verilmesi konusundaki dağınıklığı ve şehit aileleri ve malul gazilere ödenen maaşlardaki dengesizlikleri gidereceğiz.

- Gençler otomobili uygun fiyata alacak.

Enflasyon inecek

- Beş yılın sonunda dolar cinsinden kişi başına milli gelirimizi en az iki katına çıkaracağız.

- Enflasyon iki yıl içinde düşük tek haneye kalıcı bir biçimde indireceğiz.

- Türk Lirası’na yeniden itibar ve istikrar kazandıracağız.

- 2018 sonrasında yeniden gündeme gelen aşırı yoksulluğu sıfırlayacağız.

- Merkez Bankası bağımsızlığına müdahaleye ve yetki sorumluluk çatışmasına yol açan, hiçbir işlevselliği bulunmayan Finansal İstikrar Komitesi’ni kaldıracağız.

- Cumhurbaşkanlığı’nın kullanımındaki uçak sayısını azaltacağız.