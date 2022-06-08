'6’lı masa toplantısında aday olacağını dile getirecek' iddialarına Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: 'Yok efendim böyle bir şey'
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İYİ Parti’nin ev sahipliğindeki 6’lı masa toplantısında aday olacağını dile getirecek" iddialarına yanıtını paylaştı.
Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesini bugünkü "Kılıçdaroğlu: Adaylık kuralından sapma yok..." başlıklı yazısında aktardı.
Sarıkaya, Kılıçdaroğlu'nun son derece moralli ve özgüveni yüksek olduğunu ifade etti.
"İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Odabaşı ve İstanbul’dan gelen çok sayıda partiliye de hitap ettiği grup toplantısındaki coşkusu da bunun bir başka göstergesiydi" diyen Sarıkaya, şöyle devam etti:
"Meclis’te sohbet ederken bir süredir kulislerde dolaşan “İyi Parti’nin ev sahipliğindeki 6’lı masa toplantısında aday olacağını dile getirecek” yönündeki iddiaları anımsattım.
Daha sözümü bitirmeden ciddileşti, her zaman bildik o cümlesi de ardından geldi:
“Yok efendim böyle bir şey…”
Liderler olarak seçim tarihi açıklanana kadar adaylık konusuna girmeme konusunda aldıkları karara dikkat çekip devamını getirdi:
“Benim adaylık açıklayacağım diye bir şey yok… Baştan alınmış bir kararımız var. Ne dediysek o… Kuralları baştan koyduk. Onlardan sapma olmadan da devam ediyoruz…”
Başta da belirttiğim gibi Kılıçdaroğlu’nu rahat ve özgüveni yükselmiş gördüm…"
Video Haberler
- Duş alan kadını dikizleyen tacizci darbedildi
- 'Yalnız Kurt' AKP'yi karıştırdı
- Bağcılar'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
- Seyir terasından kayalıklara düştü,'' İtfaiye kurtardı''
- Dengesini kaybetti, 10 metre yükseklikten düştü!
- Kuytulcular slogan attı, polis sirenle bastırdı
- Öldürülen tribün lideri davasında yeni gelişme
- Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti
- Örümcek gibi tırmanarak girdiği evden iki telefon çaldı
- Bakanın katıldığı toplantıda alanı su bastı
En Çok Okunan Haberler
-
- Son anketten Erdoğan'a kötü haber
- Genel Başkanın eşine 'Erdoğan'a hakaret'ten hapis cezası
- 'Akşener ve Davutoğlu dikkatli olsun'
- Markete üstsüz giren kadına gözaltı
- Erdoğan hakkında suç duyurusu
- TKP stratejisini açıkladı
- Motorine dev zam!
- Bakan açıkladı: Kira artışına sınır geldi
- Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı
- AKP'den asgari ücret açıklaması