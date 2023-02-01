6’lı masada aday belirleme süreci: Görüşmeler hızlanacak

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 05:18

CHP, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi liderlerinin oluşturduğu 6’lı masa, 12’nci toplantısını 13 Şubat’ta yapacak.

13 Şubat’ta yapılacak olan 12’nci liderler zirvesinde cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi bekleniyor.

Liderler ise bu tarihe dek kadar yoğun “aday belirleme trafiği” içinde olacak, “Hem yüz yüze hem de telefonda yürütüleceği” belirtilen görüşme trafiğinin, kritik toplantı öncesinde isim belirleme sürecini kolaylaştıracağı kaydediliyor. Görüşmelerde ayrıca “Adayın açıklanma tarihi de netleştirilecek.”

İYİ PARTİ: BİLGİ YOK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında toplantıya ilişkin “13 Şubat’ta karar alacağız, adayımızı açıklayacağız” dedi. İYİ Parti Sözcüsü Zorlu ise “13 Şubat’ta bir toplantı gerçekleştirileceğine yönelik bilgi bizde mevcut ama adaylık açıklamasına yönelik bir bilgi mevcut değil” açıklamasını yaptı.

Konuyla ilgili konuşan masa kurmayları, “Liderler henüz 13 Şubat’taki toplantı sonrası yayımlayacakları bildiride cumhurbaşkanı adayının adının yer alıp almayacağını değerlendirmedi. Buna o gün karar verecekler. Ancak 13 Şubat’ta bir aday belirlenecek. Bu ya o gün toplantı sonrası paylaşılan metin içinde açıklanabilir ya da metinde cumhurbaşkanı adayının duyurulması için yapılacak tanıtımın tarihi verilir” bilgisini paylaştı.