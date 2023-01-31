Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı - Prof. Dr. Hakkı KESKİN

31 Ocak 2023 Salı

Türkiye’nin, asla hak etmediği, dünyada benzeri olmayan, tüm kararların tek kişi tarafından alındığı ucube sistemden kurtulması, en önemli yurtseverlik görevidir.

14 Mayıs’ta yapılacağı belirtilen cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimi, tüm muhalefet partilerine ve tabii ki tüm seçmenlere büyük görev ve sorumluluk vermektedir. Ancak seçim öncesi gerekli görevler altılı masa partileri ve diğer muhalefet partileri tarafından yerine getirilmelidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Seçim tarihi yetkimizi 10 Mart’ta kullanacağız” açıklaması, altılı masanın kendi cumhurbaşkanı adayını 10 Mart’a değin erteleme stratejisini içeriyor. Böylece Erdoğan yine meydanlarda, “Altılı masa partilerinin kendi Cumhurbaşkanı adayı konusunda bile anlaşamadıklarını, bunların ülkeyi yönetemeyeceklerini” belirterek propagandasını sürdürmeyi hedeflemektedir. Altılı masa partileri bu stratejiyi ivedi olarak bozmalıdır.

MUHALEFETİN STRATEJİSİ

- Altılı masa partileri tarafından şubat ayının ilk haftalarında cumhurbaşkanı adayı kamuoyuna açıklanmalıdır. Altılı masa, anayasaya göre Erdoğan’ın üçüncü defa cumhurbaşkanı olamayacağını mutlaka kamuoyuna açıklamalıdır.

- Altılı masa cumhurbaşkanı adayı, masadaki parti başkanlarıyla birlikte seçim meydanlarında, hazırlanmış olan güçlendirilmiş parlamenter sistemi, kamuoyuna tanıtılmış olan yeni anayasa önerisini, hazırlığı yapılmış olan ve 26 Ocak’ta son karara bağlanacak olan yeni hükümet programını seçmenlere tüm ayrıntılarıyla açıklamalıdır. Bunlar, “Hukuk, adalet ve yargı”, “kamu yönetimi”, “şeffaflık, denetim ve yolsuzlukla mücadele”, “ekonomi, finans ve istihdam”, “sektörel ve bölgesel konular”, “bilim ve teknoloji”, “eğitim ve öğretim”, “sosyal politikalar”, “dış politika, güvenlik, savunma” olarak kamuoyuna duyurulmuştur.

- Seçmenlerin güncel yaşamlarını doğrudan etkileyen şu sorunların ivedi olarak tek tek aydınlatılması gerekmektedir. Yoksulluğun temel kaynağı olan işsizlik, enflasyon, gelir dağılımında giderek artan adaletsizlik, ilk, orta, yüksek öğretimdeki sorunlar ve sağlık sorunları, hangi önlemlerle nasıl ve ne kadar sürede çözülecektir.

- Türkiye için önemli bir güvenlik sorunu haline gelmiş olan ve Suriye’ye sınır kentlerde nüfusun önemli bir kesimini oluşturan kaçaklar sorunu, nasıl ve ne kadar sürede çözülecektir. Bu sorunların çözüm önerileri, seçmenlerle yüz yüze gelinerek sabırla ve iyi bir donanımla anlatılarak ikna edilmeleri gerekmektedir.

- Seçim güvenliğinin hangi önlemlerle nasıl sağlanacağının seçmene anlatılması ve bu konuda seçmenin desteğinin sağlanması da ivedi bir görev olmuştur.

UZLAŞMA KÜLTÜRÜ

Farklı siyasi, ekonomik, sosyal ve toplumsal görüşlerde olan altılı masa oluşumu, Türkiye’de uzlaşma kültürü ve birikmiş olan yoğun sorunları çözme bakımından son derece gerekli ve yararlıdır. Ancak bu uzlaşma kültürünün, Türkiye’nin bu tek kişiye bağlı ucube sistemden kurtulmasını isteyen diğer siyasi partilerle de en azından diyaloğu ve gerekli alanlarda birlikteliği gerektirdiği inancındayım.

PROF. DR. HAKKI KESKİN

SİYASET BİLİMCİ