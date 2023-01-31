CHP'li Sezgin Tanrıkulu: Kılıçdaroğlu Millet İttifakı’nın adayı olarak açıklanacak

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 18:06

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 18:06

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TELE1’de Zeynel Lüle’nin sunduğu Habere Doğru programının konuğu oldu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Tanrıkulu, Millet İttifakı’nın adaylığı hakkındaki soruyu yanıtladı.

Tanrıkulu, Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nın adayı olacağını belirterek şunları söyledi:

"Bu ittifakın ana gövdesini CHP oluşturdu. Masadaki her siyasi parti bu birlikteliğe aynı oranda güç kattı. Önemli olan siyasi partilerin güçleri değil, bu birlikteliğin kendisidir. Diğer siyasi partilerin genel başkanları ve tabanları da Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda bir fikre sahiptir. Büyük bir aksilik olmadığı sürece genel başkanımız 13 Şubat’ta Millet İttifakı’nın adayı olarak açıklanacak."

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa’nın cumhurbaşkanı adayını 13 Şubat’ta Saadet Partisi’nde yapılacak toplantıda belirleyeceklerini duyurmuştu. CHP lideri, “Ancak adayın açıklanması daha sonraki bir tarihte büyük törenle olabilir” ifadelerini de kullanmıştı.