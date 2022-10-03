6’lı masadan ‘çatlak’ tartışmalarına karşı kararlılık ve birlik mesajı

03 Ekim 2022 Pazartesi, 04:00

6’lı masada ikinci tur görüşmeleri “Masada çatlak mı var?” tartışmaları arasında başladı. Liderler dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde CHP Genel Merkezi’nde buluştu.

Görüşme öncesi hafta boyunca Kılıçdaroğlu’nun “Benimle olduğunuzu artık hissetmek istiyorum” çıkışı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “6’lı masa noter değil” açıklamaları tartışılırken altı lider yeniden bir arada görüntü verdi.

CHP binasının girişine, görüşmeye özel olarak Kılıçdaroğlu’nun 29 Ekim 2021’de yaptığı “O gün el birliğiyle nasıl başardıysak, bugün yine başaracağız” açıklamasının yazılı olduğu bir afiş asıldığı görüldü.

DOKUZ ORTAK POLİTİKA

Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve İYİ Parti lideri Akşener’i kapıda karşıladı. Liderlerin yaklaşık 4.5 saat süren görüşmesinin ardından paylaşılan ortak metinde iki temel konunun ele alındığı kaydedildi. Açıklamada, “Birincisi güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş süreci yol haritası konusunda yapılan çalışmaları değerlendirdik. İkincisi, ülkemizin önemli temel politika alanları için ortak bir çalışma grubu kurulmasına karar verdik” ifadelerine yer verildi.

Temel politikalar şöyle sıralandı:

- Hukuk, adalet, yargı.

- Kamu yönetimi.

- Şeffaflık, yolsuzlukla mücadele.

- Ekonomi, finans ve istihdam.

- Sektörel ve bölgesel konular.

- Bilim ve teknoloji.

- Eğitim ve öğretim.

- Sosyal politikalar.

- Dış politika ve güvenlik.

“Masada çatlak var” iddialarına karşı birlik mesajı da verilen bildiride şunlar kaydedildi: “6’lı masa hedefine emin adımlarla ilerlemektedir ve göstereceğimiz ortak cumhurbaşkanı adayı, Türkiye’nin 13. cumhurbaşkanı olacaktır. 6’lı masa aynı zamanda, demokratik hukuk devleti için güçlendirilmiş parlamenter sistemi tesis edecek Meclis çoğunluğunu da kazanacaktır. Yeni bir yönetim anlayışı ve siyaset kültürüyle ülkemiz kutuplaşma girdabından çıkarılacak, hiç kimse ötekileştirilmeyecek, temel hak ve özgürlükler güvenceye kavuşacak ve Türkiye rahat bir nefes alacaktır.”

"ASLA İZİN VERMEYİZ"

Açıklamada, “Toplumsal, siyasal ve ekonomik sorunları her geçen gün ağırlaştıran Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin, keyfilikle ve kural tanımazlıkla, Türkiye Cumhuriyeti’ni bir şahıs devletine dönüştürmesine ve 85 milyonu uçuruma sürüklemesine asla izin vermeyeceğiz” denildi.

"BİZ KAZANACAĞIZ" VİDEOSU

Buluşma öncesi altı liderin konuşmalarından derlenen görüntüler içeren video, sosyal medyada “Biz kazanacağız” etiketiyle paylaşıldı. Videoda, Babacan’ın “Tüm Türkiye kazanacak”, Uysal’ın “Herkes için hukuk, demokrasi, zenginlik diyoruz”, Davutoğlu’nun “85 milyonu tek bir yumruk yapmaya geliyoruz”, Karamollaoğlu’nun “Bu iktidar gidiyor”, Akşener’in “Sandıkla gelenler sandıkla gidecek” ve Kılıçdaroğlu’nun “İnadına barış, birliktelik, kucaklaşma diyeceğiz. Demokrasiye inanmayanları sandıkla göndereceğiz” ifadeleri yer aldı.