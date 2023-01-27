6’lı masanın 11. toplantısının ana gündemi ‘ortak isim’ oldu

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 06:42

6’lı masa dün CHP ve İYİ Parti arasındaki “cumhurbaşkanlığı adaylığı” tartışmalarının gölgesinde bir araya geldi. Seçim tarihinin 14 Mayıs olarak açıklanması sonrası 6’lı masa ilk toplantısını dün yaptı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ev sahipliğindeki toplantıda güçlendirilmiş parlamenter sistemin yol haritası belirlendi. 6’lı masanın en önemli gündem maddesi ise cumhurbaşkanı adayı tartışması oldu. Genel başkanların, geç saatlere kadar devam eden toplantıda ilk kez isim üzerinde konuştuğu belirtildi. Masanın “ortak” cumhurbaşkanı adayı ise 30 Ocak’taki toplantıda açıklanacak.

‘PAÇACI’ GERGİNLİĞİ

Toplantı öncesi aralarında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın da bulunduğu 9 CHP’li büyükşehir belediye başkanının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşmede adaylığını desteklediklerini söylemeleri konuşulurken İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan Paçacı’nın “Kılıçdaroğlu aday olursa İYİ Parti’nin kendi adayını çıkarabileceğine” yönelik sözleri “gerginlik” yarattı.

YARIM SAAT ÖNCE ÖĞRENDİ

İYİ Parti kaynakları Akşener’in Paçacı’nın demecini 6’lı masa toplantısından yarım saat önce öğrendiğini belirtti. Akşener’in konuyu masaya getirdiği ve sürecin istifayla sonuçlandığı öğrenildi.

HEYETTE YER ALDI

Paçacı, açıklamasına gelen tepkilerin ardından partinin kurumsal ilişkiler başkanlığından istifa ettiğini duyurdu. Haber henüz yayılmamışken, Paçacı da Akşener ile birlikte partiye gelen genel başkanları karşılayan heyette yer aldı. Kaynaklar, “Cihan Bey’in yaptığı açıklamanın zarar vermesi nedeniyle istifa yönünde bir talebi oldu. Ancak parti üyeliği devam ediyor” bilgisini paylaştı.