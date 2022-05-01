‘6’lı masanın 81 ilde ittifak şifreleri
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medyadan dikkat çeken bir açıklama yaptı. Babacan, DEVA Partisi'nin seçime kendi adıyla ve logosu ile gireceğini duyurdu. Gelecek Partisi de kendi logosuyla seçime katılacak. Ancak bu 2 parti her ilde yarışa girmeyecek. 81 şehrin tümünde pusulada sadece CHP yer alacak.
DEVA Partisi'nin kendi logosu ve ismiyle seçime gireceğini açıklaması sonrası gözler Millet İttifakı'ndaki diğer partilere çevrildi.
Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, 6 liderin üzerinde mutabık kaldığı ve seçimlerde uygulanması beklenen formülün ayrıntıları belli oldu. DEVA gibi Gelecek Partisi (GP) de kendi logosuyla seçime katılacak. Ancak bu iki parti her ilde yarışa girmeyecek. 81 şehrin tümünde pusulada sadece CHP yer alacak. İYİ Parti 50-60 ilde, DEVA ve GP ise 10-20 ilde kendi logosu ve listesiyle seçime katılacak.
DP'YE CHP LİSTESİ FORMÜLÜ
Üzerinde uzlaşılan formüle göre; CHP, 81 ilde de oy pusulalarında yer alacak ve her yerde seçime katılacak. 2018'de İYİ Parti listesinde yer alan Demokrat Parti (DP) adaylarının ise bu kez CHP listesinden seçime girmesi bekleniyor. DEVA gibi GP de kendi logosuyla seçime katılacak. Ancak her iki parti de 81 ilde yarışın içinde olmayacak. Bu partiler güçlü oldukları illerde yarışa kendi isim ve logoları ile girecek. Diğer illerde ise ittifak çatısı altında yer alacak.
HAZİNE YARDIMINI İSTİYORLAR
Siyasi partiler, aldıkları oy oranına göre Hazine yardımından yararlanabiliyor. Ülke barajını geçemeyen ancak yüzde 3'den fazla oy alan partilere Hazine yardımı yapılıyor. DEVA ve Gelecek Partisi'nin kendi isim ve logoları ile seçime katılıp, yüzde 3'ü de geçerek, Hazine yardımı almaya hak kazanmak istediği belirtiliyor.
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