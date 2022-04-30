Ali Babacan ve Ekrem İmamoğlu iftar programında bir araya geldi
DEVA Partisi iftarında Ali Babacan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ağırladı. Babacan, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 6’lı masanın adayı büyük bir zaferle kazanacak” ifadelerini kullandı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı DEVA Partisi iftar programında konuşan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “6’lı masada demokrasimizi kurtarmak için el ele verdik. Türkiye’yi güçlendirilmiş parlementer sisteme geçireceğiz. Seçimlerden sonra tüm dünya Türkiye’yi konuşacak. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 6’lı masanın adayı büyük bir zafer kazanacak” ifadelerini kullandı.
DEVA Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından dün İstanbul Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde iftar programı düzenlendi. İmamoğlu ve Babacan salona birlikte giriş yaptı. İftara DEVA Partisi İstanbul İl Başkanı Erhan Erol da katıldı.
"YERİNDEN ZIPLAYACAK"
Babacan, “Sokaklar sandık gününü iple çekiyor. O kurtuluş gününde mührü damgaya öyle bir basacağız ki Ankara Beştepe’de birileri yerinden zıplayacak. O barajı beraber yıkacağız” dedi.
Babacan’ın davetiyle iftara katılan İmamoğlu, “Türkiye’yi iki kutba ayrılmış bir toplum haline getirmek isteyenler için yolun soluna gelindi. Cumhuriyet bize eşit ve ortak bir yaşam kurma imkânı sundu. Ancak bunu istismar edenler var. Cumhuriyetin yüzüncü yılı, bir arada olduğumuz yeni bir döneme getirecek. Tüm liderlere yürekten teşekkür ediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’ndan da size selam getirdim” dedi.
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