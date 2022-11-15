6’lı masanın liderler zirvesinden terör saldırısına ilişkin ortak açıklama çıktı: 'Asla taviz vermeyiz'

15 Kasım 2022 Salı, 04:00

DEVA Partisi ev sahipliğinde ikinci tur görüşmelerine devam eden 6’lı masa, İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısını öncelikli gündemleri olarak ele aldı. Terörü lanetleyerek ortak bildiri yayımlayan liderler, “Türkiye’yi terör saldırılarıyla dizayn etmek isteyenlere karşı kararlı duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz” dedi.

"HEMEN DEMOKRASİ"

Güçlendirilmiş parlamenter sistem için bir araya gelen 6’lı masanın ikinci tur görüşmeleri, dün DEVA Partisi Genel Merkezi’nde Ali Babacan’ın ev sahipliğinde başladı. Görüşme öncesi DEVA Partisi genel merkezinin girişine, görüşmeye özel olarak Türk bayrağı ve Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün resminin asıldığı görüldü. Görüşme öncesi DEVA Partisi’nin sosyal medya hesabından da “Hemen demokrasi” etiketiyle altı liderin halk arasındaki görüntüleri paylaşıldı. Aynı görüntüler, DEVA Partisi genel merkezinin girişindeki televizyonda da görüşmenin başlangıcından itibaren gösterildi. Görüşmeye ilk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Sonra sırasıyla Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve İYİ Parti lideri Akşener geldi. Babacan, tüm genel başkanları kapıda karşıladı. Lider görüşmelerinde iki saat geçmesinin ardından İstanbul İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısına ilişkin ortak bir metin yayımladı. Patlamayı gündemlerinin öncelikli maddesi olarak ele aldıklarını söyleyen genel başkanlar, şu ifadeleri kullandı:

"BARIŞ HEPİMİZİN ELİNDE"

“Terörü, terör örgütlerini ve terörden medet umanları lanetliyoruz. Bizler, Türkiye’yi terör saldırılarıyla dizayn etmek isteyenlere karşı kararlı duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Terör örgütlerinin amaçlarına ulaşmalarına hiçbir koşulda müsaade etmeyeceğiz. Terörle mücadelenin hukuk devletinin en öncelikli görevlerinden birisi olduğu inancındayız. Bu mücadele sonuç alana dek sürdürülmelidir. Bizler sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve kararlıyız.”

“Milletimizin barışı hepimizin elindedir” denilen açıklamada, “Ülkemizin yarınlarını demokratik bir hukuk devletinde güvenle kuracağız. Bütün zorlukları birlikte aşacağız” denildi.

ATATÜRKLÜ MESAJ

DEVA Partisi binasına projeksiyonla Atatürk’ün Meclis’e girişinin görüntüleri yansıtıldı, “Başın sağ olsun Türkiye, Taksim” mesajı ve Türk bayrağı gösterildi.