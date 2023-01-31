6'lı masanın ortak hükümet programı salonda alkışlarla karşılandı

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 04:00

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nden oluşan altılı masanın liderleri ortak hükümet programı metninde kamuoyunda tepki çeken projelerin iptal edileceğini söyledi.

Altılı masanın hazırladığı ortak hükümet programı metninde yeni bakanlıklar kurulacağı, enflasyonun iki yılda tek haneye indirileceği, Kanal İstanbul projesinin iptal edileceği, Cumhurbaşkanlığı’nın Çankaya Köşkü’ne taşınırken, sarayların halkın kullanımına açılacağı ve cumhurbaşkanlığı uçaklarının da satılarak yerlerine yangın söndürme uçakları alınacağı gibi pek çok maddeye yer verildi. Masanın 13 Şubat’ta belirleyeceği cumhurbaşkanı adayının da bu programa uygun hareket edeceği vurgulandı.

- CHP: YENİ BAKANLIKLAR GELECEK

Programın ilk bölümünü okuyan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Millet İttifakı’nı meydana getiren altı partinin üzerinde mutabakat sağladığı, ülkemizi içinde bulunduğu krizden çıkaracak metni paylaşıyoruz. Bu yönetim artık devletimiz için bir beka sorunu oldu” dedi. Öztrak, “AYM üyeliklerine hülle yöntemiyle atama yapılmasını önleyeceğiz. Seçim barajını yüzde 3’e düşüreceğiz. Partilere kapatma davası için TBMM iznini zorunlu hale getireceğiz. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki kurulları, ofisleri lağvedeceğiz. Yetkilerini ilgili bakanlıklara devredeceğiz. Siyasi yapılanma olan bakan yardımcılığını kaldırıp liyakate dayalı müsteşarlıkları getireceğiz. Yolsuzluklarla elde edilen mal varlıklarını ülkemize getirmek için Mal Varlıklarının Geri Alınması Ofisi’ni kuracağız. Ülkemizi gri liste ayıbından kurtaracağız. Merkez Bankası’nın İstanbul’daki birimlerini Ankara’ya taşıyacağız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı Kadın, Aile ve Çocuk Bakanlığı olarak; Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nı, İklim, Çevre ve Orman Bakanlığı olarak; Ticaret Bakanlığını, Esnaf ve Ticaret Bakanlığı olarak yapılandıracağız. Hazine’yi Maliye Bakanlığı’ndan ayıracak ve ayrı bir bakanlık şeklinde yeniden yapılandıracağız. Şehircilik ve afet yönetimi, bilişim ve yenilikçilik bakanlıklarını kuracağız” başlıklarını paylaştı.

- DEVA: ENFLASYON 2 YILDA DÜŞECEK

Programın ekonomi başlığını açıklayan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Çanakçı, şunları kaydetti:

“Enflasyonu 2 yılda kalıcı olarak tek haneye indireceğiz. Ortalama büyüme hızını yüzde 5’e çıkaracağız. Kişi başına geliri 5 yılda iki katına çıkartacağız. Yıllık ihracatı 600 milyar dolara çıkaracağız. Kamuoyunda 128 milyar dolar olarak bilinen arka kapı döviz satışlarındaki hukuksuzlukların takipçisi olacağız. Kur Korumalı Mevduat’ta yeni hesap açmayacak, olanları ödemesi tamamlanınca kapatacağız. Cumhurbaşkanına bağlı durum ve hasar tespit komisyonu oluşturacağız. Cumhurbaşkanlığı’nı Çankaya Köşkü’ne taşıyacağız. Cumhurbaşkanlığına tahsisli saray, köşk ve yalıları halkın tahsisine açacağız. Uçakları da satıp yerine orman yangını söndürme uçağı alacağız. Kamu görevlilerin birden fazla maaş almasını engelleyeceğiz. Yolsuzlukları hukuki olarak takip edip oluşan zararı tahsil edeceğiz. Eğitimde KDV’yi düşüreceğiz. İş yeri kira ödemelerinde stopajı sıfırlayacağız.”

- DEMOKRAT PARTİ: LİYAKATLI ATAMALAR YAPACAĞIZ

Demokrat Partili Bülent Şahinalp, bilim ve eğitim başlığı altında şunları paylaştı:

“Ucuz, güvenli ve sansürsüz internet erişimi için vergileri indireceğiz. Öğrenci ve öğretmenler için dijital hizmet vergilerini yeniden düzenleyeceğiz. Öğrencilerimize aylık 5 GB internete bedava erişim imkânı sağlayacağız. Meydanlar, kütüphaneler gibi ortamlarda ücretsiz internet hizmeti vereceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı’nda yönetim kadrolarına eğitim temelli insanlar atayacağız. Devlet okullarındaki öğrencilerimize ücretsiz süt, su ve öğle yemeği vereceğiz. Öğrencilere yardımcı kitaba ihtiyaç duymayacak şekilde, yerel esnafa katkı sağlayarak ücretsiz kitap sağlayacağız. Sınav güvenliğini kamu vicdanında tereddüt bırakmayacak hale getireceğiz. LGS sınavını süreç içinde tamamen kaldıracağız. Üniversiteye girişte yılda bir sınav yerine çoklu sınav imkânı sağlayacağız. Hiçbir öğrenciyi tercih etmediği bir lise türüne yerleştirmeyeceğiz. YÖK’ü kaldıracağız. Yeni yurt binaları yaparak yurt sorununu çözeceğiz.”

- GELECEK PARTİSİ: KANAL İSTANBUL’U İPTAL EDECEĞİZ

Gelecek Partili Feridun Bilgin, programın sektörel politikalar bölümünü şöyle anlattı:

“Tarımda indirimli elektrik tarifesi uygulayacak, sulama ve elektrik faturalarının hasattan sonra tahsil edilmesini sağlayacağız. Tarım ürünlerinde taban fiyatları; maliyet, kur, enflasyon ve insan onuruna yaraşır gelir sağlayacak şekilde belirleyeceğiz. Parite uygulaması getirerek süt ve et üreticilerini yem fiyatlarındaki artışlara karşı koruyacağız. Atatürk Havalimanı’nı yeniden uçuşa uygun hale getireceğiz. Yüksek fiyatlı mevcut doğalgaz anlaşmalarını yeniden müzakere edeceğiz. Akkuyu Nükleer Santral Projesi’nin mevcut durumunu ve sözleşme detaylarını, anlaşma dışında verilmiş olan hakları ve üstlenilen yükümlülükleri, gözden geçireceğiz. Kanal İstanbul projesini göreve başladığımız gün iptal edecek, bugüne kadar yapılan iş ve işlemleri hukuki, ekonomik, ekolojik ve teknik olarak incelemeye alacağız.”

- İYİ PARTİ: İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE DÖNECEĞİZ

İYİ Partili Ümit Özlale, sosyal politikalarla ilgili şunları aktardı:

“7 milyon yoksul çocuğumuz var. Bu konuyla ilgili çalışmalara imza atacağız. Çalışmaları hızlanrıdacağız. Ülkemizde kaçak yabancı işçi çalışmayacak. Dar gelirli aileler peşin para vermeden kira öder gibi konut sahibi olacak. Öğrencilerimizi ne olduğu belirsiz vakıf, dernek yurtlarında kalmasına izin vermeyeceğiz. Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı doktorlara ‘Giderlerse gitsin’ demeyecek. Randevu almak için sistemde saatler harcanmayacak. Hastanelerdeki yığılmaları önleyeceğiz. Personel sayısını artıracağız. Türkiye’de ilaç krizine son vereceğiz. Kadın, Aile ve Çocuk Bakanlığı kuracağız. Bütün uluslararası sözleşmelere döneceğiz çünkü biliyoruz ki İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Uyuşturucu baronlarının ülkemizi mesken tutmasının önüne geçeceğiz. İktidarımızda çetelerle boy boy fotoğraf çektiren bir İçişleri Bakanı olmayacak.”

Özlale, konuşmasının sonunda salona “Bizim bir hasretimiz var. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Ermenisiyle, Hıristiyanıyla, Müslümanıyla bir ağaç gibi tek ve hür bir Türkiye hasretimiz var. Bu hasreti bitirmeye hazır mısınız” sorusunu yöneltti. Salondan da “Hazırız” karşılığı geldi. Özlale bunun üzerine “14 Mayıs’tan sonra bu hasret bitiyor” dedi.

- SAADET PARTİSİ: ASKERİ LİSELERİ YENİDEN AÇACAĞIZ

Saadet Partili Sabri Tekir, dış politika ve güvenlikle ilgili şunları söyledi: “Dış politikada iç siyasi hesaplara dayalı uygulamalara meydan vermeyeceğiz. Dışişleri Bakanlığı’na alımları siyasi tercihlerden uzak yapacağız. AB’ye tam üyelik hedefi doğrultusunda çalışacağız. Türkiye’yle AB’nin sığınmacılar konusunda ortak sorumluluğunu sağlamaya çalışacağız. Ortadoğu ülkelerinin aralarında taraf tutan değil, sorunun çözümünde yer alan ülke olacağız. F-35 projesine dönülmesi dahil müttefik ilişkilerini eşitliğe dayalı hale getireceğiz. Askeri liseler, harp akademileri gibi ilga edilen etkin sistemleri tekrar açacağız. Geri kabul anlaşmalarıyla düzensiz göçü önleyeceğiz. Kaçak geçişlere müsaade etmeyeceğiz. Geri gönderme merkezlerinin sayısını artıracağız. Gayrimenkul alınması ve döviz cinsi mevduatı açılması gibi uygulamalar karşılığında vatandaşlık verilmesine son vereceğiz. Kentlerimizde gettolaşmalara izin vermeyeceğiz. Suriyelilerin mümkün olan en kısa sürede ülkelerine dönmelerini sağlayacağız.” Öte yandan ortak hükümet programını içeren metinde, laikliğe dair bir maddenin yer almaması da dikkat çekti.

