7 Ekim’de kongre yapılacak: AKP’den ‘kadrolarda büyük değişim’ mesajı

Yayınlanma: 10.08.2023 - 13:46

Güncelleme: 10.08.2023 - 13:46

AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala, 7 Ekim’de yapılacak olağanüstü kongrede kadrolarda değişim yapılacağı mesajını verdi.

Ala, "Türkiye’nin birikim ile yeniliği bir arada göreceği bir kongre olacağını söyleyebilirim. Partimizin karar mekanizmalarını oluştururken yine değişimle tecrübe milletimizin huzuruna çıkacaktır. Biz geçtiğimiz seçimlerde TBMM’deki milletvekillerimizin yüzde 65’ni yeniledik. Ama önceki dönem milletvekillerimiz yine sahadalar. Siyaset sadece Meclis’te yapılmıyor. AK Parti, AK Parti teşkilatının ve genel merkezinin dışında 12 milyon üyesi olan büyük bir ailenin partisidir. Mekanizmaların dışında olan kardeşlerimiz daha çok sahadalar ve siyaset yapıyorlar. Biz bu rahatlık içeresindeyiz. AK Parti'de tabii ki değişim olacak. Her zaman birikimle yeniliği ve değişimi bir arada tutuyoruz. Böyle bir sonuçla milletimizi buluşturacağız. AK Parti, değişim ve birikimi bir arada taşıyan ve bir arada geliştiren partinin adıdır. Milleti memnun eden, o günün koşullarına göre karar alabilecek mekanizmaları oluşturacaktır. Önümüzdeki kongrede de milletimizin değişim arzusunu, birikimin taşınması arzusunu, tecrübenin değişimle birlikte görüleceği bir kompozisyonu milletimizle buluşturacağız" diye konuştu.

“VESAYETTEN KURTULDU”

"Kurulduğu günden bugüne Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu reform alanlarında gereğini hep yaptı” diyen Ala, şu ifadeleri kullandı:

“Sayısal yeterliliği bulduğunda reformları yapmaktan hiç çekinmedi ve siyasette makas değiştirdi. AK Parti’den önce vesayet altında bir siyaset vardı. AK Parti’den sonra vesayet ortadan kalktı, vesayetin yerini siyaset aldı. Ne demek? Bugün hangi problem olursu olsun, vatandaşlarımız o surunun, o problemin çözüm adresi olarak siyaseti görmektedir. Bunun dışında bir merci akıllarından bile geçmemektedir. Eskiden MGK toplantıları, Askeri Şura toplantıları bir hafta öncesinden takip edilirdi, hazırlıklar yapılırdı ve o bir ay konuşulurdu toplantı yapıldıktan sonra. Şimdi ne zaman bile yapıldığını millet bilmiyor, herkes kendi işini yapıyor. Hükümet toplantıları ve Cumhurbaşkanımızın açıklamaları takip ediliyor. Bu, kurumların da, siyasetin de güçlenmesini doğurdu, mümkün kıldı. Eskiden hem siyaset, hem kurumlar zayıflıyordu. Eskiden vesayetin siyaseti yönlendirdiği dönemlerde, Türkiye’nin içerisinde 'çekiç-güç' vardı. Ama şimdi Türkiye hem vesayetten kurtuldu, hem kurumları güçlendi, hem ordusu güçlendi, hem yargısı güçlendi, hem siyaseti güçlendi. Siyaset kendi işini yapıyor, bütün sistemi işletiyor. Ordumuz da bugün Libya'dan Somali'ye, Irak'tan Suriye'den Azerbaycan’a, Kosova’ya kadar dünyanın birçok ülkesinde barışa hizmet ediyor. Kazan kazan sistemine geçirdi AK Parti Türkiye’deki kurumları ve siyaseti. O bakımdan çok kıymetli bir yön değişikliği oldu AK Parti ile birlikte. Siyaset kurumsallaştı ve merci haline geldi.”