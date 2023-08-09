Yayınlanma: 09.08.2023 - 11:49

Güncelleme: 09.08.2023 - 11:49

AKP olağanüstü kongresi toplanmaya hazırlanıyor. Yerel seçimlere az bir süre çalışmalarını sürdüren AKP, olağanüstü kongre yapacağını duyurdu. Yurttaşlar, AKP olağanüstü kongresinin ne zaman yapılacağını, kimlerin katılacağını merak etti. Peki, AKP olağanüstü kongresi ne zaman yapılacak? AKP olağanüstü kongresine kimler katılacak? AKP kongre tarihi ne zaman? İşte ayrıntılar...

AKP OLAĞANÜSTÜ KONGRESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

AKP olağanüstü kongre tarihi belli oldu. Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AKP olağanüstü kongresinin 7 Ekim'de yapılacağını belirtti

Öte yandan toplantıda 3 dönem veya daha fazla belediye başkanlığı yapan isimlerin yeniden aday gösterilip gösterilmeyeceği de ele alınacak. İl ve ilçe kongreleri ise yerel seçimden sonra yapılacak.

AKP'NİN YEREL SEÇİM HAZIRLIKLARI BAŞLADI MI?

Yerel seçimler için aday belirleme çalışmaları ise ağustostan itibaren başlayacak. AKP’de kasım ayının ilk haftası adaylık başvurularının alınması, ikinci haftası ise temayül yoklamalarının yapılması planlandı. Ocak ayı sonunda ise, adayların tanıtılacağı ve beyannamenin açıklanacağı belirtildi.