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7 yıldır aranıyordu: FETÖ'nün 'Roketsan imamı' yakalandı

7 yıldır aranıyordu: FETÖ'nün 'Roketsan imamı' yakalandı

16.06.2025 10:05:00
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İHA
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7 yıldır aranıyordu: FETÖ'nün 'Roketsan imamı' yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ROKETSAN başta olmak üzere, örgütün ‘bölge' ‘kurum' ve ‘sohbet' sorumlusu İshak Uysal, İstanbul'da yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube müdürlüklerince Fetullahçı Terör Örgütü'nün aranan üyelerine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda  ROKETSAN'a FETÖ adına faaliyetlerde bulunduğu belirlenen İshak Uysal adlı şüphelinin, İstanbul'da olduğu bilgisine ulaşıldı.

"Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 2 farklı dosya kapsamında 7 yıldır firari olarak aranan Uysal'ın izine Arnavutköy'de rastlandı. Güvenlik ve istihbarat birimleri, FETÖ'nün gizli haberleşme sistemi Bylock isimli programı kullandığı tespit edilen ve birden fazla kod isim kullanan Uysal'ı, başkası adına kayıtlı bir evde sahte kimlikle yakaladı.


Sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürülen Uysal'ın, "Sohbet sorumlusu", "Bölge sorumlusu", "Kurum sorumlusu" gibi gizli faaliyetler ile FETÖ'nün ROKETSAN'dan sorumlu Müdür Yardımcılığı, üniversite mezunlarına iş ayarlayan "mezun mesulü" gibi görevlerde bulunduğu öğrenildi. ROKETSAN'da çalışan FETÖ üyelerini ASELSAN'da çalışan bir başka FETÖ üyesi A.K.Ş.'a yönlendiren Uysal'ın, kritik öneme sahip FETÖ üyelerinin telefonlarına gizli haberleşme sistemi ByLock programı yüklediği ve "himmet" adı altında bu kişilerden zorunlu para topladığı öğrenildi.

İshak Uysal, polisteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlgili Konular: #fetö #Roketsan

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