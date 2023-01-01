7 yıllık tablo: AKP'nin çöküşü rakamlara yansıdı

01 Ocak 2023 Pazar, 15:12

MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin kurucusu ve CEO'su Özer Sencar, siyasi partilerin 2015'ten bu yana aldıkları oy desteklerini yayınladı.

Sencar, 7 yıllık tabloyu" 2015’ten bu yana partilerin oy desteklerini 'kararsız ve dağıtılmamış veriler' " notuyla paylaştı.

Türkiye’nin Nabzı Aralık ayı araştırmasının; Türkiye genelinde NUTS2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlandırma yöntemi ile 13-18 Aralık 2022 tarihleri arasında toplam 2 bin 77 kişi ile yapıldığı 0,95 güven sınırları içinde +/- 2,11 hata payı ile CATI yöntemiyle gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı.

Yıllara göre partilerin aldığı destekler şu şekilde:

AKP

Kasım 2015: Yüzde 43.5

Aralık 2022: Yüzde 31.0

CHP

Kasım 2015: Yüzde 21.6

Aralık 2022: Yüzde 20.7

MHP

Kasım 2015: Yüzde 9.4

Aralık 2022: Yüzde 6.1

HDP

Kasım 2015: Yüzde 10.1

Aralık 2022: Yüzde 9.5

İYİ Parti

Ekim 2017: Yüzde 6.9

Aralık 2022: Yüzde 10.5

Kararsız, protesto oy ve cevapsız oylar:

Kasım 2015: Yüzde 13.6

Aralık 2022: Yüzde 15.9