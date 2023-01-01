7 yıllık tablo: AKP'nin çöküşü rakamlara yansıdı
Metropoll Araştırma’nın kurucusu Özer Sencar, 2015’ten bu yana partilerin oy desteklerinin verilerini paylaştı. Tabloya göre AKP'nin 7 yılda yüzde 12,5 destek kaybettiği görüldü.
MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin kurucusu ve CEO'su Özer Sencar, siyasi partilerin 2015'ten bu yana aldıkları oy desteklerini yayınladı.
Sencar, 7 yıllık tabloyu" 2015’ten bu yana partilerin oy desteklerini 'kararsız ve dağıtılmamış veriler' " notuyla paylaştı.
Türkiye’nin Nabzı Aralık ayı araştırmasının; Türkiye genelinde NUTS2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlandırma yöntemi ile 13-18 Aralık 2022 tarihleri arasında toplam 2 bin 77 kişi ile yapıldığı 0,95 güven sınırları içinde +/- 2,11 hata payı ile CATI yöntemiyle gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı.
Yıllara göre partilerin aldığı destekler şu şekilde:
AKP
Kasım 2015: Yüzde 43.5
Aralık 2022: Yüzde 31.0
CHP
Kasım 2015: Yüzde 21.6
Aralık 2022: Yüzde 20.7
MHP
Kasım 2015: Yüzde 9.4
Aralık 2022: Yüzde 6.1
HDP
Kasım 2015: Yüzde 10.1
Aralık 2022: Yüzde 9.5
İYİ Parti
Ekim 2017: Yüzde 6.9
Aralık 2022: Yüzde 10.5
Kararsız, protesto oy ve cevapsız oylar:
Kasım 2015: Yüzde 13.6
Aralık 2022: Yüzde 15.9
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