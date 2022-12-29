ORC Araştırma'dan Z kuşağı anketi: Cumhur'a kötü haber!

29 Aralık 2022 Perşembe, 18:11

Araştırma 22-27 Aralık 2022 tarihleri arasında Z kuşağı seçmenlerinden oluşan 1550 kişi ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi.

Gençlere "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği ankette, AKP ve MHP'nin oy oranlarındaki düşüş dikkat çekti.

Z kuşağındaki kararsızlık sürse de, verilere göre Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 47.1 oldu.

Anket sonuçları şu şekilde:

•CHP: %21,7

•İYİ PARTİ: %17,4

•KARARSIZ: %15,1

•AK PARTİ: %13,9

•MHP: %7,4

•HDP:%5,5

•TDP: %5,3

•ZAFER: %3,6

•GELECEK: %3,3

•DEVA: %3,0

•YRP: %1,7

•Diğer: %2,1