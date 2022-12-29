ORC Araştırma'dan Z kuşağı anketi: Cumhur'a kötü haber!
ORC Araştırma Şirketi, Z kuşağı olarak değerlendirilen 1997-2005 yılları arasında doğan kişiler ile yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Z kuşağında kararsızlık devam etse de Millet İttifakı desteği yüzde 47.1, Cumhur İttifakı desteği ise yüzde 21.3 oldu.
Araştırma 22-27 Aralık 2022 tarihleri arasında Z kuşağı seçmenlerinden oluşan 1550 kişi ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi.
Gençlere "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği ankette, AKP ve MHP'nin oy oranlarındaki düşüş dikkat çekti.
Z kuşağındaki kararsızlık sürse de, verilere göre Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 47.1 oldu.
Anket sonuçları şu şekilde:
•CHP: %21,7
•İYİ PARTİ: %17,4
•KARARSIZ: %15,1
•AK PARTİ: %13,9
•MHP: %7,4
•HDP:%5,5
•TDP: %5,3
•ZAFER: %3,6
•GELECEK: %3,3
•DEVA: %3,0
•YRP: %1,7
•Diğer: %2,1
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