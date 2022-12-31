ORC'den yılın son anketi: Muhalefetin en başarılı lideri belli oldu

ORC Araştırma Şirketi, 24 - 30 Aralık tarihleri arasında 45 ilde 5120 kişi ile 'Muhalefet Liderlerinin 2022 Yılı Başarı Düzeyler'ine ilişkin yüz yüze yaptığı anket sonuçlarını paylaştı. Çoklu cevap şeklinde yapılan ankette Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ilk sırada yer alırken onu İYİ Parti lideri Meral Akşener takip etti.

Anketin sonuçları şu şekilde: