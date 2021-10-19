7.1 büyüklüğünde deprem beklenen kentle ilgili İçişleri'nden tek cümlelik yanıt!

19 Ekim 2021 Salı, 12:12

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle meclis başkanlığına verdiği ve Manisa'da meydana gelebilecek bir deprem için alınan tedbirlerin açıklanmasını istediği önergesine tek cümlelik yanıt geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verdiği yanıtta "Bahse konu soru önergesinde belirtilen hususlar kapsamında Afet ve Acil Durum YönetimiBaşkanlığı tarafından 15/7/2018 ve 4 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile 18/12/2013 tarihli ve 28855 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği ve Türkiye Afet Müdahale Planı Kapsamında gerekli çalışmalar yapılmakta olup Manisa ilinin de İl Afet Risk Azaltma Planı yapılmaktadır." demekle yetindi.

"CİDDİYETSİZ CEVAP"

Manisa'nın bir buçuk milyona yaklaşan nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden biri olduğunu söyleyen Başevirgen, "Bu kadar insanın can ve mal güvenliğini ilgilendiren önemli bir konuda, önergemize verilen cevap son derece ciddiyetsizdir. Manisa'nın yapı stok durumu, binaların depreme dayanıklılığı ve riskli binaların tespit edilmesi konusunda üstün körü cevaplar verilmesi, olası bir depremde binlerce vatandaşımızın hayatının görmezden gelinmesi demektir." dedi.

"7.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM BEKLENİYOR"

Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen yaptığı açıklamada, "Manisa, tarihinde yaşadığı depremler nedeniyle çok can kaybı vermiş bir il. 17 ilçemizden 32 adet fay hattı geçiyor. Şehir merkezimiz ve 6 ilçemiz fay hattı üzerine kurulu. En son can kaybının yaşandığı deprem 6,5 büyüklüğünde ve 1969 yılında olmuştu. Son büyük depremin üzerinden 50 yıldan fazla bir süre geçti ve uzmanlara göre 7.1 büyüklüğünde deprem bekleniyor." diye konuştu.

"SORUMLULUĞU KİM ÜSTLENECEK?"

9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir ve Türkiye Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan iki ayrı raporda Manisa'nın deprem konusunda büyük bir risk taşıdığı açıklanmasına rağmen, Bakanlığın yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vermemesini değerlendiren Başevirgen, "Ülkemizin hemen her bölgesinde sıkça deprem gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Depremin en çok yaşandığı iller sıralamasında ilk beşte Van, Muğla, Manisa, Kütahya ve Malatya var. Her ilin mutlaka bir deprem master planı olmak zorunda. Bugün gerçek anlamda sadece İstanbul'un deprem master planı var. Diğer illerde depreme karşı ne tür tedbirler alındığını ise kimse bilmiyor. Cevaplanmayan bu önergelerle de aslında bu konu üzerinde hiç durulmadığı, hiç bir önlemin de alınmadığı anlaşılıyor. Olası bir depremde hayatını kaybedecek binlerce insanın sorumluluğunu kim üstlenecek?” diye sordu.

"SORULAR YANITSIZ KALDI"

CHP'li Başevirgen önergesinde "Manisa'da son 10 yılda denetlenen bina sayısı kaçtır? Denetlenen binaların kaçı depreme dayanıklılık bakımından uygun bulunmayıp yıkım kararı verilmiştir? Yıllara göre oranı ne kadardır? Manisa'da deprem toplama alanı oranı ne kadardır? Ege Denizi merkezli deprem hareketliliğinin Ege Bölgesi'ne olan etkilerine yönelik Bakanlığınız tarafından yapılan araştırma var mıdır? Manisa'da gerçekleşmesi muhtemel bir deprem için bakanlığınızın acil eylem planı bulunmakta mıdır? Olası bir Manisa depremine yönelik aldığınız önlemler nelerdir?" sorularını yöneltmişti.