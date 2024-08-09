729 bin kayıp Suriyeli muamması: 'Cinayet işlerlerse faili meçhul kalır'

Yayınlanma: 09.08.2024 - 10:16

Güncelleme: 09.08.2024 - 10:20

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın önceki gün yaptığı “3 milyon 103 bin Suriyelinin 729 bininin adresinde bulunmadığını gördük” açıklaması tartışma yarattı. Bu kişilere adreslerini güncellemeleri konusunda Türkçe, İngilizce ve Arapça uyarılar gönderdiklerini belirten Yerlikaya, adresi güncellemeleri için önce 90 gün, ardından iki ay daha süre verdiklerini, süre dolduğunda bu kişilerin eğitim, sağlık gibi hiçbir hizmetten faydalanamayacağını söyledi.

Açıklamayı gazetemize değerlendiren Güvenlik Politikaları Uzmanı Burak Yıldırım, bu durumun yaratacağı risklere dikkat çekti. Belirtilen sayının bir büyükşehir nüfusu büyüklüğünde olduğunu söyleyen Yıldırım, “Bakanlık adına küçük düşürücü bu hadiselerin yarattığı tabloda paylaşılan verilerin gerçekliği de sorgulamaya açık hale gelmiştir. Bakanın iddiasına göre Suriyeli sığınmacılar dahil ülkemizde yaklaşık 4.5 milyon kayıtlı göçmen bulunmaktadır ancak kaçak göçle ilgili sayı sadece tahmin edilebilmektedir” ifadelerini kullandı.

YABANCI İSTİHBARAT İHTİMALİ

“Kayıtlı olduğu adreste ikamet etmeyen, yeri tespit edilemeyen 729 bin sığınmacılardan herhangi birinin bir suç işlemesi ve kaçak yollardan Suriye'ye geri dönmesi halinde herhangi bir idari tahkikat yapılmasının da mümkün olmayacağının” altını çizen Yıldırım, “Yani bu kişilerin işleyebilecekleri cinayetler faili meçhul olarak kalacaktır, mülke zarar verme suçları tazmin edilemeyecektir” uyarısında bulundu. Bu durumda izleri büyük ölçüde kaybolan kişilerin hangi faaliyetlerle meşgul olduğunun da bilinmeyeceğini söyleyen Yıldırım, “İstihbarata konu olan bir faaliyetin öznesi olabilirler. 729 bin kişi içinde istatistiki olarak yabancı bir istihbarat teşkilatının varlığını kaçınılmazdır” dedi.

"DIŞ YARDIMLARCA KARŞILANAMAZ"

Sorunun ekonomik boyutuna da değinen Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti: “Bakan Yerlikaya’ya göre Türkiye’de ne yaptığı ve nerede olduğunu tespit edemediği 729 bin kişinin eğitim ve sağlık giderlerini en az 5 ay daha karşılamaktadır. Bu mali yükün dış yardımlarca karşılanmasının mümkün olmadığı bir kez daha belirtilmelidir.