75 tweet attı... İşte Sedat Peker'in satır arasında verdiği mesaj

14 Ağustos 2022 Pazar, 12:38

Suç örgütü lideri Sedat Peker, kendisiyle bağlantılı olduğu belirtilen 'Deli Çavuş' isimli Twitter hesabından 75 tweet paylaştı. Peker paylaşımlarında, "Bugün bakanlardan dahi güçlü olan ancak kamuoyunda çok fazla bilinmeyen üç ayrı yapıya ufak bir selam vereceğiz" dedi ve bu yapıların "karanlık yapılar" olduğunu yazdı.

Peker tweetlerinin çoğunda, bu yapılardan biri olduğunu öne sürdüğü Türk Medya grubunun sahibi Hasan Yeşildağ ve kardeşleri Metin ve Ali Yeşildağ hakkında iddialarda bulundu. Hasan Yeşildağ'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1998’de Pınarhisar Cezaevi’nde yattığı dönemde korumalığını yaptığı öne sürülmüştü.

Öte yandan Peker paylaşımlarında Haziran 2023'te yapılması planlanan genel seçimleri işaret etti. Peker, "Kardeşlerim bu paylaşımların hakkını lütfen verin yoksa sizinle yaptığımız akit fesih olma yoluna gidebilir" ifadelerini kullanarak ifşalarını sonlandırabileceğinin mesajını verdi. Peker'in paylaşımının ilgili bölümü şu şekilde:

"Kardeşlerim bu paylaşımların hakkını lütfen verin yoksa sizinle yaptığımız akit fesih olma yoluna gidebilir. Ben namluların ucunda gurbet diyarlarda yaşayacam, ailem de benden dolayı hedef durumunda olacak, ekonomik olarak hemen hemen her şeyimi kaybettiğim halde bana teklif edilen maddi imkanları kabul etmeden yoluma devam edecem, çünkü söz namustur diyecem ancak bazılarınız delilleri ile doğru olan bu anlattıklarımı çevresindeki insanlara dahi anlatma zahmetine girmeyecek. Bu olmaz. Söz bir tek bana namus değil, size de namus."

1-40 yaşından genç olan kardeşlerim siz benim şahidimsiniz. Seçime 2 ay kalaya kadar bekleyeyim dedim. Ancak şeref düşkünü olanlar kendilerini perde arkasında saklayıp mehmet ağar’ları (orijinalinde hafif) doğu perinçek’leri (Çin malı) önüme çıkararak enerjimi oraya… — Deli Çavuş (@delicavus_nth) August 13, 2022

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